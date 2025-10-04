El Ayuntamiento de Ávila estudiará el cambio de nombre de la estación por 'Teresa de Jesús'

Si la estación de ferrocarril sevillana se llama Santa Justa, la de Málaga fue rebautizada en honor a la filósofa María Zambrano y la de de Atocha, en Madrid, homenajea a la escritora Almudena Grandes, ¿por qué la de Ávila no puede ser ' ... Estación Ávila-Teresa de Jesús o Teresa de Ávila'? Es el empeño al que está dedicado «en cuerpo y alma» José Antonio Sierra Lumbreras, un abulense vecino de Málaga desde 2002, director durante 20 años de Instituto Cultural Español de Dublín, germen de lo que luego sería el Instituto Cervantes. Profesor jubilado e investigador, considera que este gesto sería «un reconocimiento» a la obra de la Santa universal como mujer, escritora y reformadora del Carmelo, al tiempo que contribuiría a dar a conocer la relación que mantuvo la religiosa con la ciudad y provincia de Ávila.

La 'pelea' comenzó hace un tiempo. El primer paso que dio Sierra, cuya idea es marcharse pronto a vivir de forma permanente a su querida ciudad amurallada, fue escribir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con la solicitud, una misiva que tuvo respuesta por parte del órgano dirigido por Óscar Puente recomendando al abulense que «lo ideal» era que cursara esa petición una institución y no él «a nivel personal». Desde entonces, cuenta el protagonista, ha venido desarrollando una campaña «a nivel nacional e internacional» para que instituciones de todo tipo escriban cartas de apoyo a esta iniciativa dirigidas al alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que se sumaría a la solicitud registrada por él hasta en dos ocasiones en el Ayuntamiento.

Al corriente «todos los partidos»

Explica José Antonio Sierra que ya tienen conocimiento de su empeño «todos los partidos políticos» con representación municipal. Con alguno de sus integrantes se ha entrevistado personalmente «para solicitar su apoyo», aunque hasta la fecha «el único que me ha escrito es el PSOE dando a entender que lo apoyaban». Bien es cierto, añade, que «ninguno ha manifestado que le parezca mala idea». Desde el Ayuntamiento confirman a ABC que están al corriente de esa solicitud y que la «estudiarán».

«Lo ideal sería que fuera el Ayuntamiento en un pleno el que decida lo que van a hacer», sostiene el impulsor de la iniciativa, que advierte que «si tiene energías» y los años se lo permiten, «no pararé hasta conseguirlo porque creo que sería algo muy positivo a nivel de reconocimiento». ¿Confía en lograrlo?, le preguntamos. «Estoy seguro, y a corto plazo», contesta sin titubeos al otro lado del teléfono.

Noticia Relacionada La basílica de San Vicente, joya del románico de Ávila, recuperará su esplendor tras su restauración ABC Los trabajos realizados en su portada occidental, tras una inversión de 500.000 euros, han descubierto la labra de la piedra después de eliminar los recubrimientos superpuestos por medio de técnica láser

Explica Sierra Lumbreras que las cartas que ha ido enviando a diferentes entidades para pedir apoyo a su iniciativa están teniendo «muchísima respuesta». Uno de los últimos colectivos en adherirse ha sido la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. En la misiva que dirigió al alcalde de Ávila, la entidad destaca su vinculación con la Santa, también patrona de la citada capital andaluza, y se muestra convencida de que la denominación de la estación en su honor reforzaría «la identidad cultural y espiritual de Ávila y España». «Cada semana recibo varias de estas cartas o me entero de que han llegado directamente al Ayuntamiento».

La idea de buscar apoyos así y no acudir a plataformas de recogida de firmas es porque piensa que es mejor que cada persona o entidad escriba «por qué está a favor» de la iniciativa: «Tienen que creer en ello. Es como creo que deben funcionar las cosas en la sociedad». Sobre el nombre que preferiría para la infraestructura, detalla que él ha sugerido los de 'Teresa de Jesús' o 'Teresa de Ávila', pero incluso podría ser el nombre que realmente tenía: Teresa Sánchez de Sánchez Cepeda Dávila y Ahumada.