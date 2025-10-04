Suscribete a
El Ayuntamiento de Ávila estudiará el cambio de nombre de la estación por 'Teresa de Jesús'

José Antonio Sierra, promotor, busca apoyos para esta iniciativa que ha enviado al alcalde y grupos de la oposición

Los bustos de Santa Teresa y San Juan lucen ya restaurados en Alba de Tormes

Puerta principal de la estación de Ávila, hace unos días
Puerta principal de la estación de Ávila, hace unos días M. MARTÍN
Henar Díaz

Valladolid

Si la estación de ferrocarril sevillana se llama Santa Justa, la de Málaga fue rebautizada en honor a la filósofa María Zambrano y la de de Atocha, en Madrid, homenajea a la escritora Almudena Grandes, ¿por qué la de Ávila no puede ser ' ... Estación Ávila-Teresa de Jesús o Teresa de Ávila'? Es el empeño al que está dedicado «en cuerpo y alma» José Antonio Sierra Lumbreras, un abulense vecino de Málaga desde 2002, director durante 20 años de Instituto Cultural Español de Dublín, germen de lo que luego sería el Instituto Cervantes. Profesor jubilado e investigador, considera que este gesto sería «un reconocimiento» a la obra de la Santa universal como mujer, escritora y reformadora del Carmelo, al tiempo que contribuiría a dar a conocer la relación que mantuvo la religiosa con la ciudad y provincia de Ávila.

