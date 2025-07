Las ayudas para salvar los «indispensables» bares de pueblo llegan a 732 municipios

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado este miércoles la concesión de ayudas para gastos a 933 bares o centros de ocio de 732 municipios de la Comunidad, lo que supone un 27 por ciento más que el pasado año. Así lo ha detallado durante su visita a Cubo de la Solana, en la provincia de Soria, uno de los municipios que se han beneficiado tanto de esta convocatoria como de la primera que persigue la supervivencia de unos lugares «indispensables» para la vida social e incluso asistencial de los pueblos.

Acompañado por la delegada de la Junta, Yolanda de Gregorio, y el presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha mostrado su «satisfacción» por el aumento en el número de bares que recibirán las ayudas y ha destacado que «se trata de una iniciativa profundamente vinculada al territorio».

«La Junta pone de manifiesto su compromiso con las necesidades del medio rural; una política tangible que nuevamente cuenta con el respaldo de las administraciones locales, y que planeamos fortalecer en los próximos años», ha manifestado González Gago, quien concretó que la partida total destinada a este programa asciende a 2,8 millones de euros –600.000 euros más– repartidos en ayudas individuales de 3.000 euros dirigidos cubrir los gastos relacionados con el funcionamiento de estos establecimientos que se hayan producido durante el año previo a la convocatoria.

Esta ayuda corresponde al municipio o a la entidad local menor, si el establecimiento es público, o a el empresario o autónomo si el establecimiento es privado y está destinada a sufragar los gastos corrientes de 933 establecimientos. De ellos, 263 se encuentran en localidades con menos de 100 habitantes; 289 se ubican en núcleos de entre 100 y 200 habitantes, y 83 están en localidades de 200 a 300 habitantes.

Los 298 establecimientos restantes están en municipios con más de 300 habitantes en los que el núcleo de población (capitalidad del municipio o pedanía) en el que se encuentra el establecimiento no supera los 300 habitantes.

«Satisfacción»

El incremento de solicitudes y ayudas viene motivado tanto por la ampliación del límite de habitantes (de 200 a 300), como por la «satisfacción» con la que los pequeños municipios han acogido esta medida.

En todas las provincias ha aumentado el número de bares que recibirán esta ayuda, con incrementos considerables en provincias como Zamora (un 52 por ciento más), León (un 40), Salamanca y Segovia (un 38).

El total de habitantes censados en las localidades donde están ubicados estos establecimientos es de más de 96.000 personas, un 37 por ciento más que el año pasado. A esta cifra hay que añadir el número de personas que, teniendo vivienda en estas localidades, no residen allí habitualmente y, por lo tanto, no aparecen en el censo, así como los visitantes que puedan acoger estos pueblos en época vacacional o festiva. En total, se estima que los establecimientos que han recibido esta ayuda darán servicio a alrededor de 200.000 personas al año, con las consecuencias positivas que esto tiene no sólo para la vida diaria en los pueblos, sino también para su proyección turística y festiva.

Gago ha resaltado que los vecinos de estas localidades requieren de espacios para compartir experiencias y mantener relaciones sociales y que no sólo evitan «la soledad y el aislamiento social», sino que también «permiten detectar situaciones de vulnerabilidad, desamparo o problemas relacionados con la salud de los residentes», además de crear empleo y dinamizar la economía local.