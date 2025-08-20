Ayuda 'extra' contra las llamas

Incendios simultáneos en varios puntos del territorio con unas condiciones meteorológicas extremas. La situación excepcional y de gravedad que ha provocado el fuego en Castilla y León este verano -miles de personas evacuadas y decenas de municipios afectados- ha despertado la solidaridad de otros territorios y también la llegada de ayuda 'extra' para un operativo de extinción autonómico que se ve así reforzado en una lucha contra unas virulentas llamas que se alarga ya en el tiempo.

Hasta una treintena de fuegos activos a la vez -hasta quince en índice de gravedad 2- ha tenido que afrontar la Comunidad en una de sus etapas más negras en lo que a incendios se refiere. Así que la complicada coyuntura ha despertado la empatía a nivel internacional de forma que ya trabajan sobre el terreno medios y efectivos llegados de otros países movilizados por la Unión Europea.

Durante las últimas jornadas ya se desplegaron en la provincia leonesa bomberos procedentes de Italia y volverán a territorio castellano y leonés también estos días. Se cuenta, además, la llegada de un contingente de efectivos franceses desplazados por tierra y de Alemania, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Preparados están también ya para intervenir los dos aviones Chinook procedentes de Países Bajos que aterrizaron en la Base Área leonesa de la Virgen del Camino, así como los dos helicópteros BlackHawk que han aterrizado este martes a la base aérea de Matacán (Salamanca) aportadas por los Gobiernos de Eslovaquia y República Checa.

Todos ellos pertenecen al equipo que reserva la Unión Europea para actuar en caso de emergencia por incendios forestales en los estados miembro y que han sido requeridos para actuar en Zamora, León y Orense principalmente. Es la primera vez que España activa este tipo de ayuda.

A esto se suma el apoyo que habitualmente prestan las brigadas y los medios aportados por el Ministerio de Transición Ecológica y los efectivos de la Unión Militar de Emergencias (UME), que desde hace días se encuentran ya respaldando a la Comunidad.

Un personal que se ampliará próximamente, ya que la situación en Asturias ha mejorado y se prevé que los militares allí desplazados se trasladen al incendio de Anllares del Sil, en el Bierzo, que en la noche del pasado lunes obligó al desalojo de casi medio millar de personas. Además, Castilla y León ha comenzado a recibir parte de los medios adicionales del Ejército que solicitó al Gobierno central.

La Comunidad Valenciana ha movilizado también 134 efectivos y trece autobombas. Ayer mismo partían de Alicante los primeros refuerzos y llegaban a Astorga (León) más medios humanos procedentes de Cataluña. Al menos diez voluntarios acudirán desde el País Vasco y otros cincuenta de Baleares. También se ha recibido respaldo de Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura y de ayuntamientos de capitales de la propia autonomía y de distintas diputaciones de provincias donde el fuego ha afectado menos.