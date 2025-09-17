Ayala inicia el nuevo curso político con un «balance muy positivo» del trabajo de estos dos últimos años

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, dio comienzo ayer al nuevo curso político en el Ayuntamiento de Burgos con un «balance muy positivo» del trabajo realizado durante los dos últimos años. Así lo indicó durante un acto celebrado en el barrio de Gamonal, donde garantizó a los vecinos que su equipo de gobierno continúa trabajando para «hacer realidad un Gamonal dinámico y fantástico».

El Parque Félix Rodríguez de la Fuente acogió este encuentro, donde la alcaldesa, acompañada de los miembros de su equipo de Gobierno, recordó a los burgaleses que Gamonal es una de las grandes apuesta del Ayuntamiento, y que de hecho es el «distrito donde más se ha invertido» en lo que llevamos de legislatura.

«Dijimos que 2024 era el año de los proyectos, y después venía 2025, que sería el año de ejecución de los proyectos», indicó la edil burgalesa a los medios poco antes de salir al encuentro de los vecinos. «Gamonal también ha salido ganando con este equipo de Gobierno», apuntó Ayala, que quiso destacar durante su intervención algunas de las actuaciones llevadas a cabo en esta parte de la ciudad.

En materia de cultura, se refirió a la sesión de fuegos artificiales de las últimas fiestas de Sampedros, las actividades con motivo de la Navidad o la Fiesta de las Flores, que también tuvieron parada en este barrio.

En materia de obras, se centró en el propio Parque Félix Rodríguez de la Fuente, cuyas obras señaló que empezaron «con este equipo de gobierno». Acusó así al anterior equipo al frente del Ejecutivo local de no cumplir lo prometido, y aseguró que ha sido este Ayuntamiento el encargado de «licitarlo».

Hizo referencia también a los trabajos en el parking de Manuel Altolaguirre o el conocido como parking de El Silo, así como al pueblo antiguo de Gamonal. «Este equipo de Gobierno ha dado con una solución para comprar solares y poder hacer allí vivienda pública. En este punto, recordó que todavía está «pendiente de ejecutar todo lo que hagan», y están a la espera también de una subvención de fondos europeos que pueda llegar este mes de septiembre. «En función de eso, el proyecto será más grande o más pequeño», apuntó.

También destacó que el distrito cuenta con dos nuevos centros para jugar a las cartas, uno de ellos situado en Capiscol y otro en Vitoria 203, así como la mejora del servicio en el centro de Solsoles Ballvé.

