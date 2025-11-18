Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sánchez, sobre el caso Cerdán: «El Gobierno ha colaborado con la Justicia y ha actuado con contundencia»

Avisos amarillos por nevadas para el jueves en León, Palencia y Burgos

En zonas de montaña de la provincia leonesa, donde la nieve llegará mañana, se esperan espesores de hasta 20 centímetros

Absueltos los dieciséis acusados por la muerte de seis mineros de La Hullera Vasco Leonesa

Nieve en la capital leonesa en una foto de archivo
Nieve en la capital leonesa en una foto de archivo ICAL

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para estos jueves y viernes los avisos amarillos por nevadas en León, Palencia y Burgos. Con la progresiva entrada de la masa ártica, la cota de nieve descenderá rápidamente durante el jueves hasta situarse ... por debajo de los 600 metros de forma generalizada en el tercio norte peninsular, con nevadas que podrán afectar no sólo a áreas montañosas, sino también a zonas bajas circundantes a partir de mediodía, como puntos de interior de País Vasco, Navarra y el norte de la meseta Norte. Serán especialmente copiosas en la cordillera Cantábrica, donde se podrán acumular localmente más de 20 centímetros en 24 horas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app