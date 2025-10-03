Ávila nombra Hija Adoptiva a la cantaora Carmen Linares

La cantaora Carmen Linares ha recibido este viernes la distinción como Hija Adoptiva de Ávila, un reconocimiento que la artista ha acogido entre el agradecimiento y la emoción por quedar ligada para siempre a la que considera como «la tierra de mi corazón», por ser una ciudad en la que, dijo, «tengo mi hogar, mi familia y mis amigos».

Carmen Pacheco Rodríguez, nacida en Linares en el año 1951, llegó a Ávila cuando tenía 12 años, ciudad en la que estuvo hasta los 17 cuando se fue a vivir a Madrid, pero con la que «nunca» perdió el vínculo. «Aquí conocí a mi marido, hice mi segunda actuación musical y realmente me siento de aquí. Ávila para mí significa el hogar, la familia y los amigos», ha sentenciado.

«Le doy las gracias a la vida por haber llegado a esta tierra tan noble y tan sincera. Me siento de aquí con todo mi corazón», ha relatado la cantaora ante el cerca de medio millar de personas que quisieron acompañarla en el acto de este nombramiento, celebrado en el centro municipal de exposiciones y congresos Lienzo Norte.

Con la presencia de buena parte de la Corporación municipal, y con una mesa presidida por el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, acompañado por el oficial mayor del Ayuntamiento de Ávila, Javier Sánchez y el cronista oficial de la ciudad de Ávila, Jesús María Sanchidrián, el acto ha comenzado con la lectura del acuerdo alcanzado por el Pleno del Consistorio abulense en el mes de junio de 2025 en el que, por unanimidad, se acordaba el nombramiento de Carmen Linares como Hija Adoptiva de Ávila.

Posteriormente, Jesús María Sanchidrián ha hecho un semblante de la artista, destacando su vinculación con Ávila, ciudad a la que llegó en el año 1963 y en la que muy pronto se mezcló con el ambiente cultural, sobre todo con los aficionados al flamenco, que se reunían en la peña de Antonio Chacón. Reconocida como una figura clave del flamenco en España de finales del siglo XX e inicios del XXI, Linares suma este reconocimiento a otros como el Premio Princesa de Asturias de las Artes o el de Hija Predilecta de Linares.

Tras recibir de manos de Jesús Manuel Sánchez Cabrera la medalla y el diploma que la reconocen como Hija Adoptiva de la ciudad, una emocionada Carmen Linares ha agradecido un nombramiento «tan importante». «Soy de Ávila con el corazón y que se haga oficial de esta manera me da una alegría enorme», ha reiterado.

«Siempre acompañada por mi padre en la guitarra, viví en Ávila momentos muy felices, y cuando me fui a Madrid con 18 años, nunca me desligué de una ciudad en la que conocí a mi marido y en la que tuve la suerte de disfrutar de una familia maravillosa», ha asegurado Carmen Linares.

Por su parte, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha dado la enhorabuena a Carmen Linares por este nombramiento, refiriéndose a ella como «una abulense que ha llevado el nombre de Ávila por todo el mundo». Una actuación de la propia cantaora ha puesto el broche de oro al acto.