Avanza la implantación de Medicina en León: la Agencia de Calidad de Castilla y León aprobará el grado en diciembre

Alfonso Fernández Mañueco y Nuria González, tras la reunión mantenida en la Universidad de León
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha confirmado que la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, Acsucyl, aprobará, de forma «provisional», la memoria para que el Grado de Medicina se pueda impartir en la Universidad de León ... desde el próximo curso, 2026/2027. Lo ha avanzado tras mantener una reunión con la rectora de la institución académica, Nuria González, para seguir trabajando en la implantación de esta titulación, un compromiso -ha recordado el dirigente regional- adquirido hace trece meses «con el consenso de las cuatro universidades públicas de Castilla y León».

