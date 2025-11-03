Avanza la implantación de Medicina en León: la Agencia de Calidad de Castilla y León aprobará el grado en diciembre

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha confirmado que la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, Acsucyl, aprobará, de forma «provisional», la memoria para que el Grado de Medicina se pueda impartir en la Universidad de León ... desde el próximo curso, 2026/2027. Lo ha avanzado tras mantener una reunión con la rectora de la institución académica, Nuria González, para seguir trabajando en la implantación de esta titulación, un compromiso -ha recordado el dirigente regional- adquirido hace trece meses «con el consenso de las cuatro universidades públicas de Castilla y León».

«La ULE es una institución clave con casi 50 años, con estudios y titulaciones de extraordinario atractivo, que crece en todos los indicadores de calidad, cada vez con más proyección internacional y que es clave en el ecosistema innovador de Castilla y León. Es un orgullo para toda la Comunidad y la apoyamos para que siga consiguiendo hitos de futuro», ha señalado al comienzo de su intervención.

Fernández Mañueco ha calificado de «histórico» el momento que vive la institución académica, que dispondrá de 80 plazas anuales de nuevo ingreso para este grado. «El camino que se ha hecho ha sido exigente y va a seguir siendo exigente. Este no es un trabajo fácil. Se ha hecho con intensidad, con meses de trabajo, codo con codo entre las consejerías de Educación y Sanidad y la ULE para presentar una buena propuesta que cumpla con todos los requisitos. Está ya en trámite la propuesta del plan de estudios», ha detallado, antes de asegurar que «todos los centros del Sacyl» estarán a disposición de los alumnos para prácticas.

Sobre la financiación para la implantación, el dirigente regional ha recordado que para este curso ya se presupuestaron las primeras partidas, con 3,8 millones de euros, con el objetivo de sufragar las infraestructuras del Campus. Insistido en esta cuestión por los medios de comunicación, ha señalado que durante el encuentro con la rectora se ha estado hablando de «la necesidad de complementar con partidas adicionales para seguir realizando inversiones en otras infraestructuras pendientes, tanto en la ULE como en otras universidades públicas de la Comunidad». En este sentido, ha avanzado que este martes se mantendrá una reunión con los cuatro equipos rectorales para analizar esta cuestión: «Iremos respondiendo desde un punto de vista económico. Lo hemos hecho hasta ahora y lo haremos de cara al próximo curso», ha añadido.

Noticia Relacionada Avances (e incógnitas) para que Medicina sea una realidad en Burgos en 2026 Pedro Sedano La Agencia de Acreditación recibirá este mes la 'Memoria de implantación' de la Universidad de Burgos con la vista puesta en el próximo curso

Por ello, ha remarcado, León va a contar con unos estudios de Medicina «de calidad, excelencia y con un enfoque innovador» y, sobre todo, «muy atento a las necesidades del entorno».