Avance sin freno de los incendios en Castilla y León y nuevos focos en otro día sin respiro

Columna de humo, llamas que arrancan... e impulsadas por el viento cogen velocidad arrasando cuanto pillan a su paso. «De nuevo, a mil por hora, alcanza zona arbolada y avanza». Era en Mahíde, en Zamora, en el entorno de la sierra de la Culebra que ya ardió dos veces en 2022 y a la que este verano amenazó un fuego, el de Puercas. Otro incendio más, otra vez con sospechas de haber sido provocado, como el que a primera hora de la mañana comenzaba a arder junto a un pinar en Cubo de Benavente, cerca de las más de 31.000 hectáreas reducidas a ceniza en el de Molezuelas de la Carballeda, que, aunque ya con menor nivel de riesgo, todavía no se ha dado por extinguido.

Y desalojos y más desalojos... En León, en Salamanca, también en Palencia. El día a día, una vez más, el de este domingo, con llamadas implorando a la prudencia. Y ya van diez consecutivos con unos fuegos que, de la mano de esta prolongada ola de calor y una vegetación frondosa y seca, no dan tregua a uno dispositivo exhausto y con la desolación grabada en el ennegrecido rostro al ver que una jornada más, las llamas no cesan. Al comprobar que los incendios con un nivel de riesgo elevado siempre encuentran el flanco complicado por el que seguir ardiendo, engullendo hectáreas, siempre con esas ráfagas que están resultando demoledoras. Y la impotencia al comprobar que en esta situación «nunca vivida de extrema gravedad y simultaneidad» hay otro foco que se prende deliberadamente.

En otro día de calor sofocante en el que ni la madrugada servía de gran alivio, la situación ya comenzaba complicada desde primera hora, con la previsión de que el viento volvería a hacer de las suyas. Eso sí, al menos algunos incendios que se resistían como el de Molezuelas o El Payo (Salamanca) bajaron de nivel de riesgo y hubo vecinos que podían regresar a sus casas. En esta provincia, el de Cipérez habría consumido unas 11.000 hectáreas.

Y con el paso de las horas, las previsiones se cumplía, con León como la provincia más conflictiva. No en vano, de la docena de incendios con un índice de gravedad más elevado, ocho se localizan aquí. Compleja especialmente la lucha contra el declarado el 13 de agosto en Barniedo de la Reina, en el municipio de Boca de Huérgano, en el entorno de Picos de Europa, que cogía fuerza y virulencia y por la tarde motivaba la evacuación de diez pueblos más en las provincias de León y Palencia.

También el que arrancaba el sábado en Canalejas y en media hora estaba en nivel dos seguía sin control, se adentraba desde tierras leonesas a palentinas, sacando de sus casas a vecinos de varios pueblos. Y sin lograr poner freno tampoco al de Yeres-Llamas de la Cabrera, que se encima sobre Ponferrada. La Maragatería es la zona en por la que se deslizaba ayer con una cabeza «bárbara» con 20 de los 100 kilómetros de perímetro «fuera de capacidad de extinción» y con los trabajos centrados en evitar que entre en los pueblos y pille a gente dentro.

Desde fuera

Y como el fuego no entiende de fronteras administrativas, a mayores de los declarados en Castilla y León se suman los que han entrado sin freno desde otras comunidades limítrofes. Dos desde Orense: el que lo hizo por la zamorana Sanabria y cuyo control evoluciona favorablemente, y el que se adentraba desde Galicia a León por Gestoso, por el que continuaron las evacuaciones. Y otro desde Asturias que entraba por Caín de Valdeón con riesgo de «caída de piedras», en principio sin peligro para poblaciones... Y la amenaza del que está incontrolado en Extremadura salte por Salamanca...