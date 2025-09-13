La ausencia de lluvias y las altas temperaturas de septiembre retrasarán la campaña micológica

La campaña micológica de otoño en Castilla y León, la más importante en lo que respecta a producción y variedad de especies, se prevé «tardía» debido a la escasez de lluvias en agosto y las temperaturas elevadas. No se sabe con certeza cuándo arrancarán las primeras fructificaciones pero la AEMET ya advierte que las dos próximas semanas de septiembre se caracterizarán por temperaturas más típicas de verano que de otoño y escasez de precipitaciones.

El técnico del área de Micología y Truficultura de la Fundación Cesefor, José Miguel Altelarrea, señaló a Ical que es cierto que los bosques, al menos en Soria y Burgos, no presentan «estrés hídrico«, ya que durante la primavera y en junio las tormentas fueron frecuentes, sin embargo, esto no es suficiente para que se puedan recoger setas, ya que es necesario que se registren tormentas a finales de agosto y principios de septiembre y que las temperaturas sean suaves. «La producción en toda la Comunidad está parada», indicó antes de apuntar que en otras regiones de España como Navarra, Cataluña y Aragón ya se han registrado las primeras fructificaciones.

Al respecto, precisó que las tormentas son «caprichosas» y si bien se han registrado varias danas en el tercio norte peninsular entre finales de agosto y septiembre, en Castilla y León han pasado casi de largo. ·Sí se han producido algunos episodios pero sin lograr acumular el número suficiente de litros para que arranque la fructificación», explicó.

Noticia Relacionada Disminuyen en Soria las cuadrillas de recolección ilegal de setas ABC En lo que va de campaña micológica se han incautado 2.232 kilos y se han tramitado 92 denuncias

Altelarrea indicó que, en los años anteriores, lo habitual era que durante la tercera semana de septiembre ya se diera las primeras floradas, sin embargo, también reconoció que es cierto que existen ciclos en la producción micológica porque depende mucho de las condiciones de humedad y temperatura. «Es frecuente que vengan septiembres secos y las campañas empiezan más tarde».

Los montes de la Comunidad producirán, si se dan las condiciones adecuadas, boletus de diferentes especies, angulas de monte, rebozuelos, setas de cardo y amanitas y níscalos, entre otras especies.

Para recolectar setas en Castilla y León es necesario expedir el permiso correspondiente en ayuntamientos y puntos oficiales; existen límites de recolección por persona, día y tipo de permiso; y es necesario no recolectar ejemplares muy maduros. El Decreto de Castilla y León recomienda no pisotear o estropear las setas que no vayas a consumir y exige al recolector que respete el monte con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del bosque.