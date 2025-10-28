Aumentan las personas con el acceso prohibido a salas de juego: ya son más de 1.100

Lo que para muchos es un simple acto lúdico, una forma de pasar un buen rato y, con suerte, ganar algo de dinero, hay para quien se convierte en adicción. Hasta el punto de no tener que ver prohibido su acceso a los establecimientos específicos ... de juego.

Y cada vez son más los que bien por voluntad propia o en cumplimiento de una resolución judicial no pueden entrar en bingos, casinos... En la actualidad hay inscritas 1.125 personas en el registro de modo que se impide su entrada en estos locales. Hace un año eran 1.068, según los datos facilitados por la Junta, para quien la «protección de estas personas es fundamental», lo mismo que para el sector, que busca «garantizar el funcionamiento normalizado e inocuo de esta actividad económica, y evitar problemas indeseados de salud pública».

Así lo defendió este lunes la directora general de Relaciones Institucionales de la Consejería de la Presidencia, Ruth Andérez, en la presentación en del Congreso del Juego, que durante hoy y mañana profundizará en Palencia en «los temas que interesan a las diferentes administraciones públicas en materia de juego y apuestas».

Así como «conocer las peticiones y demandas» de los diferentes subsectores empresariales en dicha materia, y servir de punto de encuentro entre ambas partes «para conseguir una regulación cada vez más completa y coordinada».

Organizado por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, el encuentro contará con la participación de las administraciones autonómicas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de expertos y el propio sector. Una «amplia representación» que «demuestra el interés que despierta el necesario debate público sobre esta actividad».

En la Comunidad, más de 450 empresas se dedican actualmente al juego y dan trabajo a unas 2.000 personas. Además, las arcas autonómicas ingresan anualmente una cifra cercana a los 60 millones de euros en concepto de tasas e impuestos al sector.

Tal y como detalló, Ruth Andérez, en estos momentos hay en activo en esta Castilla y León un total de tres casinos, 17 bingos, 115 salones de juego y 14 casas de apuestas específicas. Además, existen 16.187 bares, cafeterías y restaurantes que cuentan con autorización para instalar máquinas de juego recreativas con premio en metálico, conocidas técnicamente como tipo B. Están activas 11.494 máquinas: 10.978 de las llamadas de tipo B, 13 de instalación exclusiva en casinos (tipo C), 20 de premios en especie (D), 114 basadas en el juego del bingo (E), y 369 basadas en otros juegos distintos al del bingo y exclusivas de establecimientos específicos de juego (tipo E1).