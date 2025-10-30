Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sánchez niega encargos a Leire Díez: «Que me conste a mí, no»

La audiencia preliminar del juicio por el asesinato de Esther López se celebrará el 24 de noviembre

La jueza deniega las diligencias complementarias solicitadas y sentencia que «se ha sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción de la causa»

Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo hoy

En una imagen de archivo, declaración del principal sospecho del crimen de Esther López ante el Juzgado de Instrucción. De forma paralela, familiares y amigos de la joven de Traspinedo se manifiestan a las puertas de los juzgados. En la imagen el padre de Esther López en la puerta del juzgado
En una imagen de archivo, declaración del principal sospecho del crimen de Esther López ante el Juzgado de Instrucción. De forma paralela, familiares y amigos de la joven de Traspinedo se manifiestan a las puertas de los juzgados. En la imagen el padre de Esther López en la puerta del juzgado ICAL

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha emitido un auto en el que establece la celebración el próximo 24 de noviembre de la audiencia preliminar para acordar la apertura de juicio oral por el asesinato de Esther López, que ... fue encontrada muerta en Traspinedo, en febrero de 2022. En este sentido, cita al Ministerio Fiscal, al acusado (Óscar SM) y a las demás partes personadas,

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app