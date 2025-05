«Hay que atraer a los jóvenes a la literatura con su lenguaje»

Recuerda Marina Aguirre que cuando de pequeña veía la icónica viñeta de Snoopy sentado sobre su caseta dándole al teclado, pensaba: «Yo quisiera estar siempre así». Por ello, esta ingeniera burgalesa, profesora de Secundaria en el colegio burgalés Aurelio Gómez Escolar, nunca ha dejado de escribir. Dice que las ideas siempre le están revoloteando alrededor de la cabeza como si fueran mariposas en busca de un lugar donde posarse y que ella trata de juntarlas y darles forma de libro. Desde 2017, ha publicado seis obras infantiles, una de adultos y dos juveniles, algunas galardonadas. Es el caso de 'Hoy honramos a los vivos', reconocido recientemente con el Premio SM Gran Angular. En el fallo, el jurado destacó del libro su «invitación a hacer un viaje de autoconocimiento desde la muerte a la esperanza y a descubrir el valor de la familia, la amistad y el servicio a los demás». Destacó también de él su «voz actual para conectar con los adolescentes de hoy en día».

Explica la autora que cuando comenzó a escribir el que hasta ahora es su último libro «estaba muy inquieta» con los actuales conflictos bélicos. Le «obsesionaba» la gente que, como consecuencia de guerras e invasiones, «tiene que abandonar de repente su casa sin poder llevarse sus cosas» y «no podía dejar de pensar en cómo vivirían esta terrible situación los alumnos que tengo ahora».

Y es que Lesya, de 17 años, protagonista de 'Hoy honramos a los muertos', bien podría ser cualquiera de los adolescentes que han pasado por las aulas en las que Marina Aguirre ha dado clase. La joven del libro vive en una residencia universitaria. Ha decidido quedarse en su país mientras que sus padres, con quienes no se entiende, y muchos amigos han emigrado. Pero ha dejado de hacer lo que más le gustaba, nadar y pasa las horas sola en su habitación, enganchada al móvil, que es el único que acalla sus pensamientos y, sobre todo, su miedo. Para pasar el rato ha creado un perfil anónimo en Instagram para publicar obituarios de las víctimas del conflicto en el que está sumida la ciudad con el hashtag #hoyhonramosalosmuertos. Todo cambia cuando conoce a Ilya Chelnokov, un chico de 19 años estudiante de Medicina que trabaja de voluntario en un hospital. El acoso escolar, el abuso de las pantallas o la enfermedad mental son algunos de los temas que plasma la trama, junto a las consecuencias de los conflictos bélicos.

Asuntos que, dice Marina Aguirre, «están a la orden del día». De algunos ha sido testigo en el ambiente escolar. Otros son «experiencias» que le han trasladado. «La protagonista pasa muchas horas delante del teléfono, una realidad que no se aleja tanto de lo que me cuentan mis alumnos. Algunos me dicen que pasan hasta cinco horas en un día lectivo sin despegarse de él».

Al igual que le ocurre a Lesya, también sus pupilos se encuentran en esta búsqueda de un sitio en el mundo y «sufren mucho con ello», aunque tienen la fortuna de no estar viviendo una situación tan extrema como la protagonista de su libro. «Soy tutora de tercero y cuarto de la ESO y veo que cuando tienen que elegir Bachillerato o FP se agobian un montón porque piensan que se están empezando a cerrar puertas. Por ello, les intento transmitir que siempre se puede reconducir la vida y que todo da muchas vueltas».

Lo sabe bien ella, que aunque en la universidad estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, hace tiempo que disfruta siendo profesora. «Comencé a trabajar como ingeniera en su momento, pero cuando salí al mercado laboral no era el mejor momento y quedé un poco desencantada. Entonces, un amigo me sugirió dar clase. Me lo paso muy bien. Aquí, cada día es diferente y me parece un trabajo gratificante».

Noticia Relacionada Javier Cercas inaugurará la Feria del Libro de Burgos, que contará con Fernando Aramburu, Care Santos y Rosa Montero ABC Se desarrollará del 29 de mayo al 8 de junio en el Paseo del Espolón, la Plaza Mayor y otros espacios céntricos de la ciudad

Lectora empedernida, tiene comprobado que los estudiantes «pierden mucho el hábito cuando disponen de un móvil». Que esto no ocurra no es solo tarea de los centros, avisa. También de las familias. Considera que la literatura juvenil «ha evolucionado mucho» y nada tiene que ver lo que se escribe ahora con lo que ella pudo leer de adolescente.

Como escritora opina que es fundamental utilizar su lenguaje para atraer a los jóvenes, y que los libros son «una buena forma» para acercarles ciertos mensajes, pese a la «competición» del teléfono. «Sigo leyendo mucha literatura juvenil y me sorprenden las historias que encuentro tanto por su forma de contarlas como por lo que trasladan». Desde que se supiera que 'Hoy honramos a los vivos' había sido reconocido con el premio SM son varios alumnos los que le han confesado que lo habían empezado a leer por curiosidad y habían terminado enganchándose, algo «muy satisfactorio», considera Marina, que recientemente recogió el galardón de manos de la Reina Letizia: «Es muy emocionante que a mis historias le estén pasando estas cosas».