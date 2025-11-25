Atendido el conductor de un bus escolar accidentado en Arenas (Ávila) e ilesos los 15 menores que transportaba

El conductor, un varón de 51 años, de un autobús escolar ha tenido que ser atendido este martes tras sentirse indispuesto y sufrir una salida de la vía con el vehículo que conducía en Arenas de San Pedro (Ávila), en el cual viajaban 15 ... menores y una monitora que han resultado ilesos.

El suceso se ha producido pasadas las 15.00 horas de este martes, cuando la propia monitora ha avisado al 112 de la salida de vía del autobús, cuando circulaba por el kilómetro 1 de la carretera AV-925, y de que los menores se encontraban ilesos.

Hasta el lugar se ha trasladado una UVI móvil y una ambulancia, con personal médico, para atender al conductor, un varón de 51 años, que finalmente fue trasladado en la ambulancia al Hospital de Talavera de la Reina (Toledo), informa Ep.