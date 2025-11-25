Suscribete a
Atendido el conductor de un bus escolar accidentado en Arenas (Ávila) e ilesos los 15 menores que transportaba

El vehículo se salió de la vía después de que el varón que lo dirigía se sintiese indispuesto

Atendido el conductor de un bus escolar accidentado en Arenas (Ávila) e ilesos los 15 menores que transportaba
Ávila

El conductor, un varón de 51 años, de un autobús escolar ha tenido que ser atendido este martes tras sentirse indispuesto y sufrir una salida de la vía con el vehículo que conducía en Arenas de San Pedro (Ávila), en el cual viajaban 15 ... menores y una monitora que han resultado ilesos.

