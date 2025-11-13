Suscribete a
Un ataque de lobo deja siete carneros muertos en Salamanca

Asaja reclama que la Junta de Castilla y León ponga en marcha «actuaciones eficaces» para frenar la indefensión de los ganaderos

Carnero muerto
Asaja

Salamanca

Asaja Salamanca ha denunciado este jueves un nuevo ataque de lobo registrado en la localidad salmantina de Muñoz, que ha dejado siete carneros muertos en menos de 48 horas. La afectada, María Dolores Fernández, ganadera de la zona, aseguró en declaraciones a ... la organización agraria, recogidas por Ical, que «la situación es desesperante» y que se siente «completamente desprotegida».

