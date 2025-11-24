Argüello pedirá a los partidos que incorporen las propuestas del informe de Cáritas sobre exclusión social a sus programas electorales

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado este lunes que «de una forma u otra» la Iglesia pedirá a los partidos políticos que se presentarán a las próximas elecciones en Castilla y León del próximo mes de ... marzo que se «lean» e incorporen las «propuestas» que hace el informe sobre exclusión social en la Comunidad elaborado por Cáritas.

Un documento confeccionado por la Fundación Foessa de la entidad diocesana en el que se recoge que casi el 15 por ciento de la población en Castilla y León -alrededor de 352.000 personas- se encuentran en exclusión social o que el 7 por ciento de los hogares sus viviendas están en situación «insegura o inadecuada».

Además, el estudio plantea conclusiones, propuestas y «llamadas», tal y como ha definido el presidente de la Conferencia Episcopal, quien ha mostrado el «compromiso» de la Iglesia y de Cáritas para «responder» a esas necesidades . Al mismo tiempo, ha asegurado, le plantearán a las «diversas realidades» económica también políticas los «desafíos que es preciso abordar».

En esa misma línea, ha recordado que Castilla y León se acerca a un proceso electoral y ha considerado que sería «importante» que los programas de las formaciones políticas «tengan en cuenta algunos de los desafíos que contiene el informe».

Argüello ha destacado «el esfuerzo» de la entidad diocesana y de su fundación para hacer una radiografía de la «realidad» a través de los nueve informes sobre exclusión y desarrollo social que ya lleva elaborados. Además, ha valorado que desde hace un tiempo se hagan «despieces» por comunidades autónomas.

«A veces el conocimiento de informes, datos y relación entre los mismos nos resulta incómodo porque ponen de manifiesto cuestiones que podrían hacerse mejor» o «situaciones del mundo globalizado que nos desbordan», ha considerado el arzobispo de Valladolid. Pero ha insistido en que este tipo de estudios «sí tienen interés» e «impulsan un camino».

Argüello, que ha acudido a la presentación del estudio en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León, ha agradecido el acto en esta institución, que es «ámbito de encuentro» y favorece «el diálogo» entre diversas instituciones. «Subrayo esto porque seguramente es algo de lo que más necesitamos en esta ahora, proporcionar ámbitos de encuentros donde sea posible el diálogo en el que se descubra lo que nos une para desde ahí abordar las legítimas diferencias en el planteamiento de las diversas propuestas en el ámbito económico y social», ha concluido.