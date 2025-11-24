Suscribete a
Argüello pedirá a los partidos que incorporen las propuestas del informe de Cáritas sobre exclusión social a sus programas electorales

El presidente de la Conferencia Episcopal muestra el «compromiso» de la Iglesia en «responder» a los «desafíos» que plantea la entidad diocesana

Argüello advierte de una «muy preocupante desigualdad» en la sociedad española

El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, en la presentación del informe sobre exclusión social en Castilla y León
Miriam Antolín

Valladolid

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado este lunes que «de una forma u otra» la Iglesia pedirá a los partidos políticos que se presentarán a las próximas elecciones en Castilla y León del próximo mes de ... marzo que se «lean» e incorporen las «propuestas» que hace el informe sobre exclusión social en la Comunidad elaborado por Cáritas.

Descarga la app