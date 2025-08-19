Archivada la denuncia de las exmonjas de Belorado por «intento de detención ilegal» a las religiosas más mayores

Las exmonjas de Belorado a su llegada a un juzgado de Briviesca el pasado mes de julio

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha archivado la denuncia que por la vía penal había presentado el abogado de las exmonjas de Belorado en contra de las medidas cautelares dictadas por un juzgado de Briviesca (Burgos) para el traslado de las cuatro religiosas más mayores a otro convento perteneciente a la Federación de Clarisas después de que ese mismo tribunal haya dictado el desahucio de las cismáticas.

Según indica el fallo del tribunal autonómico, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ recibió una denuncia por parte del letrado de las exmonjas en la que aseguraba que las medidas cautelares de traslado y los autos dictados al respecto podrían ser «constitutivos de delitos de falsedad en documento público, impedimento del ejercicio de derechos constitucionales e intento de detención ilegal».

Por un lado, el magistrado hace referencia la «indeterminación» de la denuncia presentada, ya que, según dice, «no se identifica en el escrito a la persona o personas a las que se dirige la denuncia». Pese a ello, explica que «cabe deducir» que se dirige contra «el juez» del tribunal que dictó el traslado o contra el fiscal que lo solicitó -ambos aforados-, así como «es posible que contra personas no aforadas».

Así que el magistrado ha considerado que la querella no se ha presentado «en legal forma» contra dichas personas aforadas y que no dispone del «conocimiento de causa que autorizaría una actuación de oficio», ni concurre «ninguno de los supuestos de incoación» comprendidos en la Ley de Poder Judicial. Por ello, insiste en «prevenir» al interesado para que «inste en legal forma a lo que su derecho convenga».

Por otra parte, el fallo judicial apunta que la denuncia parece «expresar la disconformidad de las personas representadas por el abogado denunciante con las citadas resoluciones judiciales», algo que según explica, debe «canalizarse a través de los recursos legalmente previstos en procedimientos de índole civil». Concluye tras lo expuesto que «obvio resulta que no procede abrir procedimiento alguno penal ante esta Sala por razón de los hechos a los que se refiere la denuncia».