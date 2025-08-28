Aprobación provisional del proyecto de construcción de un tercer carril en la A-62 entre Simancas y Tordesillas por 116 millones

Imagen de archivo de retenciones de tráfico en la autovía A-62, entre Simancas y Tordesillas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de construcción para mejorar la capacidad y funcionalidad del tramo Simancas-Tordesillas, que abarca desde el kilómetro 140,5 al 151 de la Autovía de Castilla (A-62), en la provincia de Valladolid. El presupuesto estimado de obras asciende a 116,1 millones de euros (IVA incluido). El proyecto recoge la construcción de un tercer carril, la reordenación de accesos y la remodelación de los enlaces existentes, según un comunicado.

Se trata de una aprobación provisional para someterlo posteriormente a información pública a efectos de lo establecido en la ley de Expropiación Forzosa, lo que implica la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La A-62 forma parte de la Red Transeuropea de Transporte ya que se trata de una autovía que facilita la accesibilidad a todo el territorio nacional y por la que circulan los principales flujos de viajeros y mercancías, formando parte de los principales itinerarios europeos de tráfico internacional. El objeto del proyecto es la definición de las actuaciones necesarias para mejorar la movilidad, la funcionalidad y la seguridad viaria, recoge Ical.

La longitud del tronco principal del tramo es de 10,5 kilómetros, sobre los que se ha proyectado el ensanche de plataformas para disponer tres carriles básicos por sentido, la reordenación de accesos y la remodelación de los cuatro enlaces existentes en el tramo (Enlaces de Velliza-Villamarciel, de San Miguel del Pino, de El Montico y el Enlace de interconexión de la Autovía A-62 con la Autovía A-6, con un nuevo diseño para el ramal del movimiento de conexión A-62/A-6 sentido Madrid en Tordesillas).

Asimismo, se proyectan cuatro pasos superiores de nueva ejecución, incluyendo un nuevo paso superior para uso agropecuario; una nueva estructura para paso inferior de fauna sobre el encauzamiento del Arroyo de la Reguera; un viaducto; tres estructuras de ramales en el enlace A-62/A-6 y dos muros de contención de tierras.