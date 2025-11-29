Suscribete a
Más apoyos para que los jóvenes castellano y leoneses residentes en el exterior puedan conocer la Comunidad

De los 194.500 castellano y leoneses que residen en el exterior, 60.725 lo hacen en Argentina

El Hogar Centro Castellano y Leonés de Cataluña

Isabel Blanco, durante su visita al Centro de Castilla y León en Mar de Plata
Valladolid

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, se reunió este sábado con la junta directiva del Centro Castilla y León de la ciudad argentina de Mar del Plata y mantuvo un encuentro con un grupo de jóvenes adscritos a este espacio fundado en 1950 ... por un grupo de leoneses emigrantes.

