Aplazada al 3 de diciembre la audiencia preliminar del caso de la muerte de Esther López

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha acordado posponer al miércoles 3 de diciembre la celebración de la audiencia preliminar prevista inicialmente para el 24 de noviembre en la causa abierta por el caso de la muerte de Esther López, la ... joven de Traspinedo cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el 5 de febrero de 2022 en una cuneta de acceso al pueblo después de que se le perdiera la pista 23 días antes.

La decisión de la juez instructora tiene como objetivo oír a las partes personadas sobre la procedencia de acordar la apertura de juicio oral, por el procedimiento de jurado popular, así como escuchar su propuesta de diligencias complementarias.

La nueva fecha señala que será a partir de las 10.00 horas cuando se celebre esta audiencia preliminar, sobre la que la jueza ya apuntó la improcedencia de las diligencias complementarias propuestas por la defensa de Óscar S., el único acusado por la muerte de Esther López, relativas a los drones que sobrevolaron la zona en la que finalmente fue hallado el cadáver y sobre la petición a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal sobre los efectos del comportamiento de la fauna que habita en Traspinedo y su comportamiento ante un cuerpo sin vida. Ya en la fijación inicial del día para esa audiencia preliminar, la instructora consideró que se había «sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción».

Las partes ya han anunciado sus peticiones de cara a la apertura de juicio. Así, la Fiscalía plantea una condena de dieciocho años de prisión por delito de asesinato para Óscar. Por su parte, las acusaciones particulares -en representación de los padres de la víctima y de la hermana- solicitan un total de 39 y 33 años de cárcel, respectivamente, para el único encausado, mientras solicita sobreseimiento por falta de pruebas.