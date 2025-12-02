Anulan la orden de expulsión de un inmigrante irregular condenado por violencia de género por tener menores a su cargo

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la orden de expulsión de una persona inmigrante irregular que tenía una una condena penal en firme por parte de la Audiencia Provincial de Soria por ... la comisión de dos delitos de amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujeres.
El TSJ reconoce la existencia de vínculos familiares con menores de nacionalidad española y concluye que no se justifica la expulsión debido al interés superior de los niños. Por el delito de situación irregular impuso una multa de 500 euros en lugar de la expulsión, informa Ical.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete