Anulan la orden de expulsión de un inmigrante irregular condenado por violencia de género por tener menores a su cargo

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la orden de expulsión de una persona inmigrante irregular que tenía una una condena penal en firme por parte de la Audiencia Provincial de Soria por ... la comisión de dos delitos de amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujeres.

El TSJ reconoce la existencia de vínculos familiares con menores de nacionalidad española y concluye que no se justifica la expulsión debido al interés superior de los niños. Por el delito de situación irregular impuso una multa de 500 euros en lugar de la expulsión, informa Ical.

Noticia Relacionada Frenan un intento de ocupación en un edificio del centro de Palencia que va a ser demolido ABC La Policía Local encontró en el interior del inmueble a una mujer, que aseguró que llevaba viviendo 15 días allí junto a un hombre y sus hijas

Esta persona fue condenado por la comisión de dos delitos de amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer, con una pena de dos años por cada uno de ellos, además de diversas penas accesorias.

Tiene antecedentes por delitos como «usurpación del estado civil», «quebrantamiento de condena», «violencia doméstica y de género», y «lesiones y maltrato familiar».