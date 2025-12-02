Suscribete a
Anulan la orden de expulsión de un inmigrante irregular condenado por violencia de género por tener menores a su cargo

El TSJ de Castilla y León concluye que no se justifica la expulsión debido al interés superior de los niños, de nacionalidad española

ABC

Valladolid

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la orden de expulsión de una persona inmigrante irregular que tenía una una condena penal en firme por parte de la Audiencia Provincial de Soria por ... la comisión de dos delitos de amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujeres.

