Antonio López, sobre sus nuevas puertas para la Catedral de Burgos: «Se verán mejor en la fachada»

El escultor reivindica que el conjunto, fruto de seis años de trabajo y creado para ser visto «desde la calle», encontrará su sentido pleno en la portada principal del templo

Las nuevas puertas de la Catedral de Burgos siguen su camino

Diálogo entre el artista manchego creador de las nueva puertas de bronce Antonio López, y el canónigo Carlos Izquierdo
ABC

Burgos

El artista manchego Antonio López afirmó ayer en la Capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos que las nuevas puertas de bronce creadas para la fachada principal del templo «estarán mejor en el lugar para el que fueron pensadas que en el ... museo», al considerar que su vocación es «ser vistas desde la calle». Lo hizo durante una conversación pública con el coordinador general del proyecto, Gonzalo Jiménez, en el marco de la presentación de las nuevas puertas para la Catedral de Burgos.

