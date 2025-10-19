Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija Stella y desvela por qué eligió Valladolid

Antonio Banderas dejó de ser ayer, por unos minutos, la estrella malagueña que conquistó Hollywood, para ser el flamante padrino de la boda de su única hija. Eso sí, salvando las distancias de una boda cualquiera, porque la de Stella del Carmen ha supuesto todo un acontecimiento en Valladolid, ... adonde llegaron más de un centenar de invitados que han cruzado el charco para celebrar el amor de la niña de los ojos del intérprete español y Melanie Griffith.

Con el pelo recién cortado, como él mismo confesó, con un esmoquin impoluto digno de un ganador de Oscar, Banderas quiso dejar claro que estar en lo más alto no está reñido con ser un hombre que se viste por los pies. Cercano y con la amabilidad y la generosidad que le caracteriza, el actor no hizo pereza en salir a las puertas de la Abadía Retuerta para atender a los numerosos medios de comunicación allí agolpados.

Allí, desveló algunos de los detalles del enlace de su pequeña. Para empezar ha confirmado que su yerno, Alex Gruszynski, lleva en la familia «toda la vida», todo porque los novios se conocieron en la escuela infantil y desde ahí hasta el día de hoy, que se han dado el 'sí, quiero'.

Explicó también el motivo por el que su hija eligió el enclave vallisoletano: «Yo había venido aquí anteriormente en un viaje que hice por toda España con amigos y habíamos oído hablar de la Abadía Retuerta y nos venimos para acá y me gustó mucho. Entonces, cuando ya me dice que se iba a casar, un día, repasando álbumes de fotos y historia, vio una iglesia, consagrada ya, pero que se construyó en el siglo XII, que era una maravilla y de alguna forma estaba en su cabeza celebrar un espacio como este«.

Según Banderas, Stella del Carmen «quería hacerlo en España, en cualquiera de las formas. Ha sido un poco el espacio lo que nos ha traído hasta aquí y después que contaba con la facilidad como para atraer a 200 personas y poder alojarlas sin dificultad«, relató en declaraciones recogidas por Ep.

Negó el rumor de que Chris Martin, vocalista de 'Coldplay' fuera a ser una de las actuaciones de la celebración. Era uno de los platos fuertes más esperados de la velada, contando con que también ha formado parte de la familia durante los casi ocho años que ha durado su relación con Dakota Johnson. Por supuesto Dakota no faltó al enlace de su hermana pequeña, como así ha afirmado Antonio, a quien quiere como a un segundo padre, informa Ep.

Antes de brindar por la felicidad de su hija y de su yerno, Antonio quiso desmentir que su regalo de bodas sea, como así se comentó a lo largo de estas semanas, una flamante vivienda en Marbella. «Se dicen tantas cosas», dijo con una sonrisa.

Encantado por compartir este día tan importante para su familia, Antonio Bandera, quiso agradecer la acogida que han tenido por parte de Valladolid y del entorno de los pueblos donde tuvo lugar el enlace, lugar escogido por los novios para su enlace, y que ha hecho las delicias de familiares, amigos e invitados en este fin de semana tan señalados para los Banderas Griffith.