Ante el juez por provocar un incendio con una barbacoa en un día de «riesgo extremo»

Era un día en el que Castilla y León se encontraba en situación de alerta por «riesgo extremo de incendios forestales», con restricciones específicas para ciertas actividades, cuando sobre las 18.30 horas saltaba el aviso de un fuego en Alfoz de Bricia (Burgos).

La ... combusión no arrancaba por casualidad, sino que según ha determinado la investigación y la «exhaustiva inspección ocular del terreno» llevada a cabo de forma conjunta por el Seprona de la Guardia Civil y agentes medioambientales de la Junta, el fuego se inicó en el extremo de una finca particuar urbana, donde se había llevado a cabo una barbacoa.

Los rescoldos fueron depositados «sin ser convenientemente apagados y enfriados» en una zona de abundante material combustible en la que dada las condiciones atmosféricas volvieron a prender, declarándose un incendio que calcinó 0,16 hectáreas. No fue a más por los trabajos de extinción. Un hombre, de 37 años, ya ha sido detenido y puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de incendio forestal ocurrido el 18 de septiembre por «imprudencia grave» en el uso y manejo de una barbacoa. Se enfrenta a una pena de hasta cinco años de cárcel.

