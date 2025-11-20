Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Gobierno confirma que en los próximos días nombrará un nuevo fiscal general del Estado
Directo
Feijóo exige a Sánchez que pida «perdón a los españoles» y que muestre «respeto al Tribunal Supremo»

Ante el juez por provocar un incendio con una barbacoa en un día de «riesgo extremo»

Un hombre de 37 años ha sido detenido como presunto autor del fuego forestal en Alfoz de Bricia (Burgos) por «imprudencia grave»

Sigue en directo la última hora de la condena del Supremo a García Ortíz y las reacciones

Ante el juez por provocar un incendio con una barbacoa en un día de «riesgo extremo»
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Era un día en el que Castilla y León se encontraba en situación de alerta por «riesgo extremo de incendios forestales», con restricciones específicas para ciertas actividades, cuando sobre las 18.30 horas saltaba el aviso de un fuego en Alfoz de Bricia (Burgos).

La ... combusión no arrancaba por casualidad, sino que según ha determinado la investigación y la «exhaustiva inspección ocular del terreno» llevada a cabo de forma conjunta por el Seprona de la Guardia Civil y agentes medioambientales de la Junta, el fuego se inicó en el extremo de una finca particuar urbana, donde se había llevado a cabo una barbacoa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app