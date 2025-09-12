Suscribete a
«Anillos de seguridad» en los municipios para evitar que el fuego llegue a las casas

La Junta financiará la mitad del coste de los planes de emergencia de las localidades y de los estudios técnicos de sus recursos antiincendios

La Junta acusa a Puente de usar los fuegos para «atacar a Castilla y León»

Reunión del presidente de la Junta de Castilla y León con los de las diputaciones provinciales y varios consejeros
Reunión del presidente de la Junta de Castilla y León con los de las diputaciones provinciales y varios consejeros Ical
Clara Rodríguez Miguélez

Valladolid

Una reunión entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los líderes de las nueve diputaciones provinciales ha marcado este viernes el punto de partida «para avanzar en medidas, colaboración y compromisos» tras los incendios que han asolado Castilla y León ... el pasado agosto. Servirán para paliar sus efectos y sobre todo evitar «situaciones extraordinarias como la emergencia que hemos vivido este verano», ha referido la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, que ha desgranado una serie de acuerdos a modo de conclusión y en nombre de todo el grupo. Ha destacado la promoción de lo que llamó «anillos de seguridad» en torno a los municipios, un espacio delimitado a su alrededor que se mantendrá limpio en pro de la seguridad de los vecinos.

