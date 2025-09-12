Andy Warhol, Banksy o Leibovitz, protagonistas de la exposición 'Todo es pop' en Salamanca

La exposición 'Todo es pop' podrá verse hasta el próximo 11 de enero en el Centro Cultural Fundos Fórum de Salamanca

El Centro Cultural Fundos Fórum de Salamanca expone hasta el próximo 11 de enero la muestra 'Todo es pop, De Europa a Estados Unidos', con obras de Andy Warhol, Banksy, Annie Leibovitz o Keith Haring, entre algunos de los más de 20 artistas elegidos.

El pop art es la propuesta cultural que esta temporada expone la Fundación Fundos, movimiento que arranca a finales de los años cincuenta y que surge, como ha recordado la comisaria de la muestra, Marisa Oropesa, «como una reacción al estilo dominante». Pero su representación «en apariencia conformista, e incluso trivial, esconde una ironía y una sencillez que permiten que la sociedad se sienta totalmente identificada con este nuevo lenguaje».

Por lo tanto, la muestra refleja la convivencia que en este periodo existe entre los tonos oscuros característicos de la abstracción, que simbolizan la tragedia de la historia, junto con los colores vivos acordes con el optimismo consumista.

La exposición presenta 41 obras en las que pueden apreciarse estas características, como ha añadido Oropesa, «la referencia constante a la cultura popular, ya sea mediante el tema escogido o mediante el lenguaje estético empleado; la serialización, como componente inmanente al mundo contemporáneo, en que la industria y los avances de la técnica y la tecnología introducen el factor de la rapidez y la eficacia; o la referencia a mitos contemporáneos de la política o el arte».

De este modo, en la exposición se pueden observar obras icónicas de Warhol como Marilyn Monroe o Mao Tse-Tung. Al respecto, Oropesa ha subrayado que Andy Warhol «puede ser el artista más reconocido de la historia del arte. Comenzó haciendo publicidad y en los 60 se convirtió en el gran artista que ha trascendido y ha hecho un arquetipo del arte pop, reconocible por todos».

El visitante realizará un recorrido por autores pop de Gran Bretaña, Estados Unidos y España, donde podrá apreciar las diferencias existentes entre ellos, y cómo el pop art se da una manera u otra dependiendo del contexto político, social y cultural de cada uno.

De hecho, la comisaria de la muestra ha indicado cómo el arte pop español «es mucho más crítico, no es tan fresco ni con colores tan vivos como el americano. El negro siempre está presente en la paleta de los artistas españoles«, ya que llegan tras la guerra civil y la dictadura.

Por otro lado, durante los meses que el centro cultural alberga la exposición tendrán lugar varias actividades culturales relacionadas con la misma. A partir del 16 de octubre comenzará esta programación que consiste en tres conferencias y tres cinefórums.