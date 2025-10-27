Suscribete a
La añada 2024 de Ribera del Duero obtiene la calificación de «Muy Buena»

Se ha quedado a solo unas décimas de 'Excelente'

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, informa sobre el balance de la campaña de la vendimia 2025 ICal

La calificación de la añada 2024 de Ribera del Duero ha resultado ser 'Muy Buena', tras la realización, por parte del comité excepcional de calificación, de la cata técnica de la añada durante toda la mañana de hoy, 27 de octubre, en ... la sede del Consejo Regulador, en Roa (Burgos). Así lo ha dado a conocer el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Enrique Pascual, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por los portavoces del comité, el sommelier Luis Morones y la periodista de gastronomía Paz Álvarez.

