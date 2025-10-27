La añada 2024 de Ribera del Duero obtiene la calificación de «Muy Buena»

La calificación de la añada 2024 de Ribera del Duero ha resultado ser 'Muy Buena', tras la realización, por parte del comité excepcional de calificación, de la cata técnica de la añada durante toda la mañana de hoy, 27 de octubre, en ... la sede del Consejo Regulador, en Roa (Burgos). Así lo ha dado a conocer el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Enrique Pascual, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por los portavoces del comité, el sommelier Luis Morones y la periodista de gastronomía Paz Álvarez.

En este sentido, el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Enrique Pascual, ha valorado muy positivamente la añada 2024, destacando la complejidad del año vitivinícola pero poniendo en valor el buen hacer de los viticultores y bodegueros de Ribera del Duero.

Además, ha precisado que la calificación de la añada se ha quedado solo a unas décimas para que a los vinos elaborados con la cosecha del año pasado se les diera la calificación de 'Excelente', que consiguió por última vez en 2022. Asimismo, ha subrayado que los diez vinos que han catado fueron blancos y tintos de la cosecha de 2024. «Son vinos que tienen una estructura importante pero tienen al final una redondez, están muy bien estructurados, muy buena concentración, pero con cierta amabilidad al final», definió Pascual.

El comité excepcional de la calificación de la añada 2024 ha estado compuesto por personalidades de prestigio en el mundo del vino, entre los que se incluyen sumilleres, líderes de opinión y enólogos de reconocido renombre. Estos expertos han evaluado meticulosamente todos los aspectos de la última cosecha, desde la calidad de la uva hasta los vinos resultantes.

La jornada de calificación ha comenzada a las 10.30 horas con una cata llevada a cabo por el comité excepcional. Durante la misma se ha degustado una selección de diez vinos blancos y tintos de la cosecha de 2024, elegidos previamente por el Departamento Técnico del Consejo Regulador. Esta selección representa una muestra significativa de los vinos elaborados por las bodegas de la D.O. Ribera del Duero.

A lo largo de la cata, el comité, basándose en su experiencia y conocimiento, evaluó la calidad y el potencial de los vinos elaborados con las uvas vendimiadas en 2024. Los expertos propusieron una calificación para la añada 2024, -que podía ser Deficiente, Regular, Buena, Muy buena o Excelente-, y que el Pleno del Consejo Regulador, teniendo en cuenta también los resultados obtenidos en la cata de rosados y claretes que se llevó a cabo el pasado 9 de junio en la Escuela Española de Cata en Madrid, decidió la calificación de la añada.

Comité excepcional de calificación

Los diez profesionales que conformaron el comité de este año fueron Luis Morones, uno de los sommelier más reconocidos en México. Es Wine Director del Hotel Presidente Intercontinental de Ciudad de México. Ha sido elegido Mejor Sommelier de México 2025. Embajador oficial de los vinos de Ribera del Duero y ganador del Concurso Nacional de Sommeliers (2010, 2012 y 2014).

También la periodista de gastronomía en El País y durante más de 25 años jefa de sección en Cinco Días, Paz Álvarez; el redactor jefe en El Diario Montañés y responsable de la coordinación de suplementos como 'Cantabria en la Mesa' (gastronomía) y 'El Diario Motor' (novedades de automoción), José Luis Pérez.

Además, Santi Rivas, campeón de España de Catas a Ciegas por Equipos 2018 y subcampeón en 2023 y colaborador en la sección de Gastronomía de Esquire. También divulga en la Cadena SER y escribe para La Vanguardia, además de ser autor de los libros 'Deja Todo o Deja el Vino' (octava edición) y 'Vinos Gentrificados' (tercera edición).

Asimismo, el periodista especializado en vinos y gastronomía, Federico Oldenburg. Autor de varios libros sobre vino y cultura gastronómica, ha trabajado en Vogue, Traveler, Metrópoli, entre otros medios y actualmente escribe para Fuera de Serie, Gentleman y Gastroactitud. Completaron la nómina el enólogo y winemaker en la bodega Dominio de Atauta, Jaime Suárez.

También Consuelo Albarrán, miembro del panel de cata de la D.O. Ribera del Duero; el director técnico y director general de Bodegas Viña Mayor, Álvaro Izquierdo; el director y enólogo de la bodega López Cristóbal, Galo López Cristóbal; y la técnica agrícola, enóloga y propietaria del proyecto Melida Wines, que incluye bodega, restaurante y alojamientos rurales, Silvia Herrera.