Ana Sánchez dejará la Vicepresidencia segunda de la Mesa de las Cortes y anuncia que seguirá como procuradora socialista

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León, Ana Sánchez, ha anunciado que dejará su cargo y que seguirá como procuradora socialista. «Nadie en mi partido me ha pedido la dimisión. Me han pedido la renuncia a la Vicepresidencia. Y claro que renuncio. Yo entiendo así la militancia en mi partido como proyecto colectivo y no personalista. Me presenté a las elecciones para representar a los zamoranos, no para ser vicepresidenta, para defender las causas justas y el interés general», ha señalado.

«Para mí, lo importante no es estar arriba, sino ser digna de estar. Es ser digna de ser su voz, de representar a los zamoranos. Mi motivación en política siempre ha sido esa y será la misma: defender Zamora y los zamoranos. No le tengo apego a la 'titulitis' ni a la 'carguitis'. A mi tierra y mi gente, mucha. Por tanto, claro que renunciaré», ha insistido, en declaraciones a COPE Zamora y a la agencia Ical.

Noticia Relacionada Martínez acelera los cambios en el Grupo Socialista para sacar a los críticos Montse Serrador Llevará el miércoles a la Ejecutiva su propuesta de apear a Ana Sánchez y Diego Moreno de la Mesa de las Cortes tras la 'crisis del micro'

Sánchez Hernández ha considerado «desafortunada» la gestión que la Dirección del Partido hizo de la 'pillada' del micrófono conectado en un receso del Debate sobre el Estado de la Autonomía.