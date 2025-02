Ana Redondo mantiene que «los periodistas no son amigos, somos su comida»

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa y con la que está cayendo en torno a los llamados bulos, escuchar a dos ministros del Gobierno de España hablar de comunicación política tenía su aquel. Más aún si uno de ellos es el de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, sin duda el más aficionado a las redes sociales. Junto a él, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que según ella misma reconoció, lo de tuitear no es lo que más la apasione: «No creo que todos lo días tenga un pensamiento lúcido para transmitir a mis acólitos; él sí lo tiene», dijo volviéndose hacia Puente.

Los dos protagonizaron ayer en Salamanca la mesa redonda de la 'III Escuela de Gobierno Luis Tudanca' en la que la ministra alertó sobre la «economía de la atención» que ejercen los medios de comunicación que hacen «una competencia brutal» para tratar de acaparar la atención del público. Por eso, advirtió de que «si alimentamos a nuestros acólitos con el bulo, la desinformación y la mentira, el problema es enorme y nos estamos jugando la democracia», señaló Ana Redondo.

Por eso, anunció que «vamos a caminar hacia una legislación más exigente y mejor para garantizar el derecho a una información veraz». Y lanzó una advertencia: «Los periodistas no son amigos, somos su comida», dando así la vuelta una escena de la película de animación 'Buscando a Nemo' en la que Bruce, el tiburón, recuerda a sus compañeros que «los peces son amigos, no comida». Insistió la ministra en que esa norma «no se olvide nunca, porque hay veces que empatizas con ellos...».

Ante estas palabras, el propio Óscar Puente dijo a su compañera de Gobierno que si las hubiera pronunciado él, «mañana estaría en todas las columnas».

El ministro de Transportes estuvo algo comedido durante una intervención en la que explicó cómo entiende él las redes sociales, donde «cada maestrillo tiene su librillo» y en las que su primera premisa es «no ser quién no soy». «Es verdad que en redes empleas un punto de agresividad y si no juegas duro pasas desapercibido y eres irrelevante»». También explicó las razones que le llevan a bloquear a muchos de sus seguidores y que tienen que ver con que «tratas de construir una comunidad que responda a una forma de ver las cosas que no tiene por qué ser coincidente pero si me insultan, bloqueo». Defendió, además, su forma de actuar porque «siendo como soy, estoy donde estoy y no me ha ido mal, así que para qué cambiar».

En cualquier caso, admitió que «si creyera que esto no le fuera bien al PSOE, no tendría ningún problema porque sé tener otros registros». Puente lamentó los insultos que recibe a través de redes sociales y de algunos medios y los comparó con «el bullying del colegio». «Se meten contigo por tu físico, por quién es tu padre, por tu familia», denunció, y lo tachó del «bullying elevado a la política» y de «pésimo ejemplo para la sociedad y sobre todo para la infancia».