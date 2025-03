Heredé las anchuras y hechuras de mis dos abuelas por parte de padre y de madre. Asomé al mundo con casi un kilo más de peso al nacer que mis hermanos varones y no recuerdo haberme visto delgada ni en la primera comunión, aunque me ... sentía divina con mis espaldas de chicarrón y mis caderas rellenando el precioso vestido de organdí que me bordó doña Socorro, la modista, que dejó sus ojos entre sus paños.

Mis veranos están escritos en las aguas de Sanabria, entre sus montañas, su arena, su piedra y su verdor; allí también aprendí a soltarme, a nadar. He cruzado a nado el lago a lo largo y a lo ancho, he ganado medallas y campeonatos provinciales y siempre usaba más talla de bañador que mis compañeras de equipo, sirenas de tierra adentro. Mis veranos huelen al cloro de las piscinas, los entrenamientos, a las maravillosas y rebeldes olas del Atlántico, al lodo del Duero pasando bajo las murallas de Zamora. Fui durante muchos años una anfibia que pasaba más horas en el agua que en tierra firme, secando mis lorzas al sol. El verano es de los gordos y gordas, de masectomizadas y amputados, de obesos y obesas, de los extremadamente delgados, calvos, melenudos, barrigudos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos que nos encontramos año tras año en las playas. Vivir en Cádiz me enseñó que entre miles de cuerpos no existe el perfecto, que el peor burka al que nos enfrentamos no es una toalla enrollada las 24 horas del día, sino los miedos y complejos, que se vencen día a día con la educación, el respeto, la tolerancia, queriéndonos cada día las cuatro estaciones del año, creyendo en uno mismo. Como mujer, de una mujer al frente del Ministerio de Igualdad que cobra un pastizal por ello, espero que ayude a quienes de verdad tienen el burka sobre sus cabezas, la mordaza en los labios, el miedo en el cuerpo. Que visibilicen y protejan a todas las que les han robado los veranos, la vida, la dignidad, la primavera y retomen el camino del feminismo con sentido común y sin crispaciones que sí me representa, que brilla por su ausencia en sus políticas. El verano es mío, es nuestro desde siempre. Mucho antes de ti, Irene.

