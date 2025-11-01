Dicen que el alma pesa veintiún gramos. Sólo eso: lo que pesa un latido, el leve respirar, un beso, ese fuego que abrasa entre el pecho y la garganta, en los labios. Apenas veintiún gramos. Todo lo que nos separa del vacío.

Veintiún gramos de ... ser o no ser; estar o no estar. Ser polvo o ser cielo; ser nada o un para siempre. Los veintiún gramos, con los que la vida se empeña en seguir siendo cuando ya no estamos, cuando vamos de vuelo.

A veces pienso que la vida es eso: una obstinación de esos veintiún gramos por quedarse, permanecer en todo lo que late más allá de la carne y el hueso, en la palabra, en el silencio. Más allá de la materia; también de la ausencia, del miedo. Que el dolor es el leve soplo de esos veintiún gramos que se desprenden del cuerpo buscando el aire, un sitio allá arriba, una estrella recién encendida, una vida que no conocemos. Somos mucho más que estos días de flores y elegías, más que un puñado de lágrimas, un puñado de tierra, un puñado de ceniza.

Creo en la vida porque conozco el beso y la bofetada de la muerte, su invisible mano tanteando la frontera, el resquicio de luz donde habita el recuerdo de los que hemos querido. Esos muertos que nos acompañan, que viven si vivimos, que nos dan la mano incluso cuando no lo sabemos. Están. Estáis. Os sentimos. Con nosotros, en nosotros, sin necesidad siquiera de un dios en este precipicio del no saber.

Sois alma. El alma, la huella. Veintiún gramos que nos hacen trascender, ser memoria, no morir mientras otros que vengan pronuncien nuestros nombres, sobrevivir en el viento, que nunca se para, que siempre canta, que a todos nos acaricia.

La muerte, al fin y al cabo, no pesa nada. Sólo la vida. Sólo la ausencia, lo que no somos. Sólo esta lluvia que cae en este primer día, este segundo día de noviembre. Santos y difuntos, una letanía en el calendario. Este cielo plomizo sobre el cementerio, esta agua que todo lo llueve y lo limpia. Todo lo demás está fuera, sobrevuela estos muros, tantas cruces, no conoce puertas. Tanta alegría como nos habéis dejado, mi copa en alto en el penúltimo brindis, la obligada sonrisa por todo lo compartido, tan vivido. Este crecer bajo vuestra sombra, bajo vuestra bendecida luz.

Acaso esos veintiún gramos sean la medida, el peso del amor, lo único que nos salva cuando el mundo se rompe bajo nuestros pies y caminamos sobre la fragilidad, el filo del cristal. El amor. Lo único que permanece y nos sobrevive. Tan fuerte, más que la muerte, que la propia vida.

A los del otro lado, gracias por vuestros obstinados veintiún gramos sobre todas las cosas. El invisible, infinito poso de amor que nos habéis dejado. Esta certeza, la única, de que somos eternos.