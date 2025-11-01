Suscribete a
Veintiún gramos

Esos muertos que nos acompañan, que viven si vivimos, que nos dan la mano incluso cuando no lo sabemos

Querido Ayala

Ana Pedrero

Zamora

Dicen que el alma pesa veintiún gramos. Sólo eso: lo que pesa un latido, el leve respirar, un beso, ese fuego que abrasa entre el pecho y la garganta, en los labios. Apenas veintiún gramos. Todo lo que nos separa del vacío.

Veintiún gramos de ... ser o no ser; estar o no estar. Ser polvo o ser cielo; ser nada o un para siempre. Los veintiún gramos, con los que la vida se empeña en seguir siendo cuando ya no estamos, cuando vamos de vuelo.

