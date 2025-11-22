Por imbécil entendemos a una persona tonta o falta de inteligencia. Un estúpido, necio o idiota. Y un puntito más allá tenemos al ministro Urtasun, ese sectario con pinta pijoprogre, que se cree con la potestad de decidir qué es o no es Cultura y ... reescribe la historia a su antojo. Uno más entre estos iluminados a quienes se les llena la boca con la libertad, el respeto y la tolerancia pero sólo en lo que ellos determinan. Lo del de enfrente, lo del otro, lo distinto, ya es otra cosa.

Urtasun omitía deliberadamente el nombre de Ignacio Sánchez Mejías en unos actos sobre la Generación del 27 porque, además de escritor e intelectual, fue torero. Y ya se sabe que todo lo que tenga que ver con la tauromaquia se le atraganta; le hace bola. Por eso decidió suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia, la única partida que los PGE destinaban al sector.

Eso, por mucho que repitan como un mantra que los toros sobreviven con dinero público, obviando que son el segundo espectáculo de masas -solo por detrás del fútbol-, no subvencionado, que aporta a las arcas del Estado más de 40 millones de euros anuales de IVA por entradas vendidas, con un impacto económico de casi 400 millones y casi 4 millones de espectadores. Es decir, cuatro veces más de lo ingresa el cine español, fuertemente subvencionado, a veces con películas que en una semana no llenarían ni la mitad de aforo de la Plaza de las Ventas en una tarde.

Pero no hablamos de números, sino de la tropelía de este ministro de la (in)Cultura de modos fascistoides que dicen mucho de su concepto de respeto y libertad. La inmensa dimensión de Sánchez Mejías le queda tan grande que dudo mucho que se haya molestado en acercarse a su figura apasionante.

Dramaturgo, piloto aéreo, jugador de polo, presidente de la Cruz Roja y del Real Betis Balompié, fue además un brillante conferenciante que acercó la tauromaquia y el flamenco a los foros intelectuales más prestigiosos. Elegido por Mariano Benlliure como uno de los personajes inmortalizados en bronce portando el ataúd de Joselito, su cuñado, en su mausoleo, Lorca le dedicó la más maravillosa elegía al morir en el ruedo para convertirse en leyenda.

Claro está que el ministro Urtasun no tiene que ser taurino, es su elección y su derecho. Lo que no hay por dónde agarrar es ese sectarismo, esa fobia, ese analfabetismo de intentar borrar de la historia a un gigante, esa falta de respeto a millones de españoles y ese deje dictadorcillo que atufa desde su ministerio.

Por imbécil entendemos a un necio, estúpido o idiota. Y un puntito más allá, el ministro Urtasun, un paleto del que nadie se acordará a la vuelta de la esquina, intentando borrar la inmensa, luminosa huella de Ignacio Sánchez Mejías en el mundo.