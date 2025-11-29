Frente a la puerta de la iglesia de San Isidoro, una de las sedes de 'EsperanZa', la edición zamorana de Las Edades del Hombre, figura un monopatín. Una vitrina sin arte ni culto; una llamada, un bofetón de realidad directo al corazón.

Es el monopatín ... de Ignacio Echeverría, el español que un día decidió no pasar de largo frente al horror yihadista en Londres. Frente a la sinrazón del odio, la defensa del inocente, la fuerza del amor.

Más que una exposición de arte, 'EsperanZa' es una hoja de ruta del hombre del siglo XXI. Nada parece lo que es. Un patín en el capítulo de la Cruz, una madera que nos remite a otra madera, que nos interpela sobre una corona de espinas que florece porque también el dolor echa flor, fruto, raíces.

El monopatín de Ignacio habla de héroes sin capa, santos sin corona, del Támesis al Duero. Dos puentes donde la vida fluye, donde la historia queda escrita en el agua y ya nunca se borra. Dos aguas -una, a los pies de mi ciudad- que saben de batallas, renacimientos y milagros.

Dos maderas; una fina tabla sobre ruedas que se mueve y habla aquí de otra madera más vieja, más honda, que sostiene. Es la Cruz, que no se inclina ante el ruido del mundo, que se convierte también en decisión, en gesto.

Ignacio empuñó su patinete como quien acude a la guerra sin defensa, sin épica prevista; sólo un corazón a golpe de impulso cuando el terror descargó cuchillos sobre hombres y mujeres inocentes en el puente de Londres. Un segundo, no más, y su vida se convirtió en testimonio, en todo lo que no somos cuando pasamos de largo, cuando no actuamos ni por amor a Dios ni por amor al hombre.

Su monopatín habla por él, dice de la santidad sin altares de quienes pasan por el mundo haciendo el bien. Su memoria eleva de lo común a lo extraordinario un objeto cotidiano empuñado no para herir, sino para proteger. Un monopatín que recuerda que los héroes existen, caminan entre nosotros con mochila y vaqueros.

Un monopatín. Sólo eso. Lo contemplamos y algo se desordena por dentro. Madera que late, que quema: qué haríamos nosotros si la violencia irrumpiera de golpe a nuestro lado.

Ignacio Echeverría no buscaba entrar en la historia. Tal vez por eso, desde esa vitrina, su monopatín reclama un sitio entre el testimonio de los grandes. La santidad, a veces, es un segundo de valentía, de entrega. Y los héroes sin capa son los que nos recuerdan que aún es posible elegir, incluso sin saberlo.

Del Támesis al Duero, de la oscuridad del terror a la luz clara del amor, el monopatín de Ignacio nos habla de un hombre que se hizo puente entre el miedo y la vida. Su patinete también se llama esperanza.