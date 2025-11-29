Suscribete a
ABC Premium

desde la raya

Del Támesis al Duero

Ignacio Echeverría no buscaba entrar en la historia. Tal vez por eso, desde esa vitrina, su monopatín reclama un sitio entre el testimonio de los grandes

Urtasun, un puntito más allá

Puerta del firmamento

Del Támesis al Duero
Ana Pedrero

Ana Pedrero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Frente a la puerta de la iglesia de San Isidoro, una de las sedes de 'EsperanZa', la edición zamorana de Las Edades del Hombre, figura un monopatín. Una vitrina sin arte ni culto; una llamada, un bofetón de realidad directo al corazón.

Es el monopatín ... de Ignacio Echeverría, el español que un día decidió no pasar de largo frente al horror yihadista en Londres. Frente a la sinrazón del odio, la defensa del inocente, la fuerza del amor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app