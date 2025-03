Unos micros abiertos, una conversación privada entre Ana Sánchez y José Luis Vázquez, entre otros, han abierto una fractura interna en el seno del nuevo PSOE regional que ya ha anunciado consecuencias.

Hace tiempo que en el teatro de la política tienen mayor peso las ... siglas que las personas, la disciplina de partido –el que se mueve se cae de la foto, la ausencia total de autocrítica interna– que los intereses reales de la tierra y gentes que representan. Los ciudadanos depositamos el voto pensando en el presente, en el futuro, y no en la servidumbre a ningún partido. El político se debe a las voces que le eligen, las manos que trabajan, siempre a favor. Así debería ser.

De la zamorana se podrá estar en las antípodas ideológicas, pero nadie podrá decir que no haya defendido como una leona a Castilla y León, Zamora y sus gentes con la convicción y esperanza (su Virgen de la Esperanza) de hacer lo correcto. El segoviano es una rara avis, un lujo en el actual panorama político. Moderado, tolerante, acercando posturas, haciendo política por consenso. En su última rueda de prensa antepuso a su gente apoyando la apertura del peaje de la discordia. De su disposición hacia el nuevo secretario regional doy fe a micro cerrado. De su compromiso de anteponer a su gente sobre los intereses de cualquier partido, también.

Mientras, la Comisión Europea, en su pragmatismo, propone un kit de supervivencia para tiempos de crisis: linterna, radio, agua, víveres para dos días. Papel higiénico y una pizca de miedo para tenernos bien atados. No es precisamente Europa la que tiene que dictarnos a los castellano y leoneses lecciones de supervivencia cuando sobrevivimos cada día a sus políticas brutales que pretenden acabar con la agricultura, la ganadería, el medio rural.

Ana Sánchez y José Luis Vázquez son supervivientes del «tudanquismo» en el nuevo organigrama regional. Dicen las malas lenguas que esos micros abiertos sólo han adelantado su muerte política. Quizá habría que inventar un kit para sobrevivir al pensamiento único y mantenerse fiel a los principios en una pecera llena de tiburones.

Un kit con una brújula moral que apunte hacia la verdad, que no siempre es cómoda. Un espejo para recordar que detrás de cada voto hay hombres y mujeres, no estadísticas. Un mapa para no perderse en los laberintos del poder, encontrar siempre el camino hacia los ciudadanos. La verdadera supervivencia no es mantenerse arriba, sino en ser digno de estar ahí. Ser nuestra voz.

En Castilla y León los ciudadanos asistimos cada cierto tiempo a vendettas internas de los partidos que nada aportan al bien común. No sé en qué punto del camino se perdió la libertad, pero mala cosa es silenciar voces distintas, hacer del castigo ejemplo sin sacudir antes las alfombras que ya no esconden el auténtico polvo que mancha al PSOE en Ferraz.