Zamora, Sanabria, se han unido contra la supresión de las paradas del AVE madrugador en Otero de Sanabria, estación que vertebra a más de cien pueblos y a las gentes que sacrificaron terrenos, yacimientos y paisajes para la Alta Velocidad, el milagro prometido.

Unas cuatro ... mil personas y 200.000 corazones se han manifestado contra Renfe y el ministro Óscar Puente que suprimen un transporte público de calidad para trabajar, vivir, ser ciudadanos de primera. Hace apenas una semana, cuando esta columna echaba humo harta de injusticias, hubo quien sólo supo ver «sesgo político» en lo que es una defensa de todo lo que amo. No hubiese sido más blanda de haber ejecutado Feijóo, Rajoy o Mañueco esta cacicada, esta monumental cagada que ha puesto en pie de guerra a los zamoranos.

Mi corazón está con ellos: con el alcalde de Puebla, mi querido Pepe, que se ha dejado la piel para que Sanabria no se apee del progreso; la procuradora Ana Sánchez, que ha defendido con pasión los pequeños pueblos de mi tierra; el mítico alcalde de la Alta Sanabria, Felipe Lubián, que no consiente más rebajas en su capital humano; el primer teniente de alcalde de Zamora, David Gago, que ha llamado a no hacer demagogia política con este tema (como no debería hacerse de otros tantos, añado, como los muertos de la pandemia o las víctimas de la dana, donde algunos ven el dolor, la desesperación, como una oportunidad para arañar votos). Todos ellos socialistas que entienden que esto no va de banderas ni ideologías, sino de vertebrar y desarrollar el territorio, de igualdad de oportunidades y solidaridad entre los pueblos.

Junto a ellos, entre miles, alcaldes, concejales, diputados, procuradores del PP, VOX, plataformas ciudadanas, usuarios del tren o periodistas como la valiente Araceli, cuya voz habla por los suyos. También la Plataforma de la Sierra de la Culebra, que se levanta sobre las cenizas de esa tierra hermosa que la falta de previsión de la Junta de Castilla y León y del consejero Suárez-Quiñones convirtieron en pasto de las llamas sin una dimisión, un gesto con quienes se quedaron sin nada. Y todo esto se ha ventilado en esta ventana desde la libertad, contra la incompetencia y el abandono, venga de donde venga.

Noticia Relacionada desde la raya Perico PinkFloid Ana Pedrero

Pertenezco, soy de los hombres y mujeres que vemos languidecer esta provincia y nos rebelamos; estoy con los que se van a buscar el pan, con los niños que tienen derecho a echar raíces en su propia tierra. Estos son mis siglas, mi credo.

Acostumbrados a palmeros y apesebrados, las voces independientes recibimos leña por los dos flancos. Es el precio. Pero escribo hoy orgullosa de ver a Zamora unida contra este atropello. Lo demás, el servilismo a unas siglas, sólo nos ciega aplaudiendo sin cuestionar, sin buscar el bien común, la vida para esta España Vaciada que aún tiene voces, corazones que la defiendan.