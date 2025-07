Llega siempre con el nombre del cantante español más internacional y la canícula bajo del brazo. Este calor de de días tórridos y noches insoportables en las que abrimos balcones y ventanas a la búsqueda de la redención de la madrugada. Este calor que ahora ... se mide por olas como si fuese de nuevo cuño, como si en julio nunca antes hubiese hecho calor aunque en mis recuerdos de niña perdura la textura pegajosa del asfalto negro, fundido, adherido a las suelas blancas de mis bambas de loneta.

Como si nunca hubiesen existido aquellos julios de termómetros igual de locos, aquellos días en los que incluso los pequeños cuerpecitos de los pájaros caían de los árboles como fruta madura reventados de calor. Pero entonces no era noticia que en julio se cumpliese el viejo refrán de mi abuela sobre Zamora y sus «nueve meses de invierno y tres de infierno». Julio siempre fue infierno.

En esta tierra julio viene precedido de fuegos artificiales sobre el Duero, el calor del barro y el perfume del ajo en las Tres Cruces, que así se llama la principal avenida de mi ciudad. Tres Cruces que bien podrían ser las de aquel Monte del Olvido que cantaba Jorge Negrete; Tres Cruces que son un Gólgota urbano cuando llega la Semana Santa y sube La Congregación el Viernes Santo acompañando a Jesús Nazareno. Qué lejos quedan ya esos días de noches largas y frío hasta los tuétanos cuando la propia luz es el milagro y la primavera la promesa.

En Zamora a las Tres Cruces se sube por la calle de la Amargura como si el callejero fuese un reflejo de la propia vida; quién no ha transitado alguna vez esa calle aunque no haya puesto el pie en mi ciudad, quién no conoce la amargura en sus carnes y se hace fuerte a medida que suma años. Julio de sanfermines y fiestas, este julio recurrente al que año tras año dedico una columna porque marca la estación del sol y las abejas, el olor a cloro de las piscinas, las risas de los niños, la luz naranja y mágica del último sol en la piedra; el inicio de las vacaciones, que siempre son un cuaderno en blanco para escribir la vida con mayúsculas.

Este julio al rojo vivo con marejada fuerte de fondo, a la sombra para unos; en la sombra para otros. Este julio en el que España parece, es, un barquito sin rumbo y sin timón abandonado a su suerte, pilotado por mercenarios al servicio del trinque, ladrones de nuestros sueños, dineros y esfuerzos. Este julio en alerta naranja, alerta roja, en el que quizá la menor amenaza sea el calor frente a este goteo de obscenidades en el falso nombre de la democracia; esta impotencia, esta sensación de ser los paganinis de una banda de ladrones organizados a los que les dimos las llaves de nuestra propia casa. Este julio que abrasa.