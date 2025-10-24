Suscribete a
Querido Ayala

Búscate un ABC al otro lado. Vete haciendo equipo, que la eternidad es aburrida para quien le ha dado todo a esta profesión

Ahora, mientras esto escribo, eres polvo, ceniza enamorada que regresa a Irún. Un tajazo hondo en el corazón de Silvia, esa mujer hermosa que siente que se lo han arrancado de golpe, el peso del mundo sobre los hombros. El vacío en los brazos de ... tu madre, que te ha compartido generosa con todos y te enseñó a andar por la vida recto, recio, pero tan bondadoso; serio y coñón, perspicaz, con esa ternura escondida que afloraba con sólo rascar la corteza. El periodista cabal que equilibraba haciendo malabares el espacio de las nueve provincias de esta tierra, tu otra casa.

