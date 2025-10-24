Ahora, mientras esto escribo, eres polvo, ceniza enamorada que regresa a Irún. Un tajazo hondo en el corazón de Silvia, esa mujer hermosa que siente que se lo han arrancado de golpe, el peso del mundo sobre los hombros. El vacío en los brazos de ... tu madre, que te ha compartido generosa con todos y te enseñó a andar por la vida recto, recio, pero tan bondadoso; serio y coñón, perspicaz, con esa ternura escondida que afloraba con sólo rascar la corteza. El periodista cabal que equilibraba haciendo malabares el espacio de las nueve provincias de esta tierra, tu otra casa.

La primera lección del periodismo es que el periodista nunca es noticia. Nunca hubieses querido ser titular y esta es la columna que nunca hubiese querido escribir. No tan pronto. Que duele como dolía la luz tan bonita en tus ojos en el penúltimo café, cuando todo sonaba a ganas de pelear, a incertidumbre, también a despedida.

José Luis me abrió la puerta y tú terminaste aceptando mis maneras de folclórica del Duero, desde la Raya; me disteis sitio, voz, cariños compartidos, gente maravillosa. Tus columnistas, Montse, que ya son amigos; las «niñas» de cierre. Erais el tándem perfecto, el latido, el poso, el pulso diario de Castilla y de León. Distintos, complementarios, forjando esa otra familia que nace en las redacciones sin hora. Tú se las dedicabas todas.

Querido Ayala, mi «jefito», tan temprano. Tan encajado mirando de frente a esta muerte fulminante, este rayo maldito que no cesa, esta esperanza sin tiempo de descuento.

Ahora eres polvo enamorado que regresa a Irún; un abrazo eterno, un para siempre. A nosotros nos queda esta orfandad; a mí este no saber a quién regatearle un trocito más de página. El inmenso orgullo, la suerte de habernos cruzado.

Búscate un ABC al otro lado. Vete haciendo equipo, que la eternidad es aburrida para quien le ha dado todo a esta profesión. Cuenta conmigo cuando toque aunque sea la última en entregar, siempre al límite.

Gracias por todo. Vuela, sé luz, viento, caricia, así en la tierra como en el cielo. Te queremos tanto.