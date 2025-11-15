Suscribete a
Tus cielos tan limpios, sin contaminación para observar los astros, el sol que se apagará un momento, apenas un eclipse

Expositor de Zamora en Intur
Ana Pedrero

Zamora

No tengo dinero para comprarte un pabellón en las ferias, un escaparate al mundo. Tengo polvo, arena en los bolsillos; pero también palabras para abrir esta ventana y dejar que se oreen tus estancias, que son las mías.

La palabra para contar cómo vuelan los ... pájaros en tus cielos azul y pureza, mirador al universo y a las estrellas, puerta del firmamento, puestas de sol y eclipses. La palabra para describir el dorado de tus sillares al anochecer, el sueño de las palomas, los versículos escritos en tu piedra románica, sus portadas labradas, las volutas de los capiteles; los canecillos que sostienen sus estructuras y tejadillos medievales, los canalones que recogen las lluvias de los últimos días y las escupen con furia para que mojen la tierra. Palabras para decirte que eres hermosa, que no necesitas otros ornamentos que los que la naturaleza y los siglos te han dado. Que el Hombre cumple Edades en tus templos porque son otra puerta al firmamento de quienes creen en Dios.

