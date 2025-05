Las pequeñas ciudades como Zamora viven por sus grandes hombres. Y cuando su corazón se para es como si se apagase el mundo, como si la vida fuese menos vida y la memoria un tesoro que preservar.

Recuerdo la calima, el bochorno por el paseo ... marítimo de Cádiz, cuando Zamora parecía tan lejos. «Rubia -me telefoneaste- voy a ser el pregonero y quiero que me presentes». Asentí, llena de orgullo y alegría porque por fin ibas a predicar en la tribuna oficial de la Semana Santa, esa Pasión que te rebosaba por los poros. Una Pasión vivida, mamada desde la cuna, que nada tiene que ver con la de este siglo XXI, más descreída, menos de tripa y más de papel, con menos maestros y más barrigudos. Por eso de entre todas elijo esta foto, este abrazo con mi tío Lili, El Maestro, que te pasaba el relevo sin necesidad de atropellos ni codazos. Ahora, desde tu ausencia, los que llegan no tendrán otro maestro.

Aquella Semana Santa intramuros, la furgoneta de pescado de tu padre trasladando al Nazareno de San Frontis a San Andrés, donde Maruja vestía a la Virgen de la Esperanza ante los ojos maravillados de la niña que fui. Todo a mano, humilde, espontáneo, sin seguros, sentido, eterno. Semana Santa de procesiones y tascas: Quinti, Motín, el Congo, el Apia, el Crespo o el Bernardo. Semana que contabas tan fácil, bonita, entre 'Segoviano' y 'Segoviano', a un puñado de jóvenes como un predicador en su sanedrín en este tiempo que ya no sabe de maestros. Cuando muere un amigo hay una parte de vida que se va con él, como si vaciases un enorme saco de recuerdos, desde la infancia hasta hace unos días, cuando despedíamos a la hermosa Blanca. «Anita, se nos ha ido la rubita», me decías, sobreviviendo a tu eterna compañera, aquellos días y noches disparatadas, mágicas; estos últimos años de retiro. Quedamos en vernos en la semana de Pascua. Pero ya no hubo Pascua, ni resurrección ni primavera. Pedro García Álvarez, historiador, cronista, archivero; Pedro Villalba, mi Perico PinkFloid, seguía los pasos, el vuelo de su Blanca, esta muerte enamorada, tan temprano. A Zamora, la de verdad, casta y corazón, se le paralizó el pulso. Esta Zamora ya residual de hombres buenos y sabios, se quebraba por su médula. Nadie la cuenta desde la Historia que conocías como la palma de tu mano; desde la memoria prodigiosa, una mente tan privilegiada y un corazón inmenso donde cabía entera, con sus condenas y sus dones. Tanto la amabas. Arriba te esperan Javi y Nachete planificando noches y procesiones así en la tierra como en el cielo. Y en mis labios se dibuja un beso con sabor a Dyc-cola, el penúltimo brindis, tan amargo; tanta vida amorosamente archivada en mi pecho. Ay, mi Perico, vuela.

