Entre escribir y preparar una charla se me ha pasado el Día de la Mujer trabajando; a veces dando vueltas a la perola con la mano izquierda y tecleando con la derecha, demostrando que las mujeres hacemos más de una cosa a la vez.

A ... mi teléfono han llegado centenares de mensajes de hermosas mujeres que hacen el mundo un lugar más bonito, mejor. Mensajes de amigos que me han felicitado por la suerte de nacer mujer. Hombres que hacen el camino a nuestro lado.

Atrás quedan los años en que me echaba a la calle con el alma en la garganta reclamando protección para las maltratadas, justicia para las asesinadas, igualdad para las ignoradas, voz para quienes no la tenían. Años en que el feminismo unía a hombres y mujeres en lo justo, antes de que las absurdas políticas que imperan lo fracturasen y prostituyesen convirtiéndolo en hembrismo, antihombrismo; alejándolo de la calle, de la sensibilidad de miles de mujeres que no compartimos sus delirios.

He celebrado el Día de la Mujer con la mente y el corazón en tantas mujeres maravillosas, mágicas, que tejieron la Historia, que nos abrieron camino; las que llamaron a las puertas, las que nos dieron el voto, la libertad, la palabra. Las que suman y enriquecen mi vida: mujeres de campo, profesoras, amigas, compañeras de pupitre, compañeras de trabajo, hijas, madres, abuelas. Benditos los frutos de vuestro vientre.

Nada tengo que celebrar con aquellas que han reducido las condenas de abusadores y maltratadores y devuelto a la calle a violadores y asesinos. No con las que ven en el hombre al enemigo y no el necesario aliado para una sociedad igualitaria.

No con las que han aprobado una ley trans que mutila a niños y niñas y banaliza el sufrimiento de los auténticos casos de disforia de género; mujeres que han favorecido que cualquier «Paco» sea mujer, o mujero, destrozando las oportunidades de las mujeres en distintas competiciones deportivas o en cuerpos especiales como el Ejército o la Guardia Civil.

Mujeres que tan barata han vendido nuestra esencia, nuestro ser, que permiten que un tío con sus santos atributos, su barba, su señora, su nombre de hombre, sea considerado mujer con sólo pasar por el Registro y defienden este esperpento. Mujeres que vociferan por la libertad pero quieren imponernos a las demás cómo sentir, cómo vivir, cómo pensar. Mujeres que denuncian en falso pisoteando a las auténticas víctimas del terror machista.

Mujeres que condenan el terrible genocidio de Gaza -también yo condeno, pido que cese el horror, la muerte, la hambruna, tanto dolor- pero olvidan a las mujeres secuestradas por Hamás a merced de sus captores/violadores; a las israelíes masacradas, desnudas, decapitadas, asesinadas, sobre cuyos cadáveres desarmados como muñequitas de trapo escupían sus asesinos. Asesinos que «ajustician» al colectivo LGTB, a las mujeres que se sueltan el pelo, a las mujeres que se desatan la lengua y piden la igualdad y libertad de la que nosotras gozamos. Mujeres que no claman por las reprimidas, anuladas, que silencian la muerte de una joven iraní por no llevar bien el velo por oscuros intereses políticos y económicos.

No me representan, ni son mis hermanas, ni siquiera mis primas lejanas. Su lucha no es mi lucha ni sus consignas mis consignas.

Claro que hace falta continuar el camino, políticas de protección, recordar cada día que nos queremos vivas, que ni una más. Seguiré celebrando la alegría el reto de ser mujer sin que nadie venga a darme las palmas ni a marcarme el paso.

Rebeldes con causa del mundo, uníos. Mujeres de la tierra, libres os quiero.