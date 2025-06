Nos acostumbramos, primero, a ver su cuerpo debilitándose; después, sus piernas, acostumbradas a largas caminatas, dejaron de responder para sucumbir a una silla de ruedas con la que no dejaba de salir por Zamora, su tierra de adopción, que tan bien supo descifrar con su ... mente privilegiada.

Nos acostumbramos a verle comer despacito; al tono cada vez más pausado de su voz. No miento si digo que ha sido uno de los hombres más inteligentes y sagaces que he conocido. Divertido, ocurrente, crítico, nos acostumbramos a sus mensajes de whatsapp hasta que las manos se paralizaron; a su garganta quebrada cuando respirar era un mundo, ya en casa bajo los cuidados de su mujer y eterno ángel de la guarda, Inés, que empleó su saber sanitario en hacerle la vida más fácil cuando no era vida. Con ellos aprendías del amor en los tiempos del cólera, ese diagnóstico de ELA que cambió su mundo.

Nunca me llamaba por mi nombre; desde niña era su «gata». Decía que arañaba con la mirada, que todo lo devoraba. Y así fue siempre y semana tras semana cuando desmenuzaba mis columnas con su brutal inteligencia hasta el último día, el último mensaje, la más hermosa felicitación por mi santo, para marcharse poco después.

En su recuerdo, por justicia, sigo la lucha de enfermos y familias que se han convertido en activistas para ayudar a quienes la padecen a mejorar su calidad asistencial frente al monstruo que los devora.

Enfermos que celebraban hace siete meses con esperanza la aprobación de la Ley ELA, que aún no ha entrado en vigor y para la que la ministra de Sanidad, Mónica García, ante las denuncias de los afectados, ha anunciado un plan de choque de 10 millones para atender a los pacientes que requieren de ventilación mecánica y cuidados las 24 horas del día.

Diez millones para unos 500 de los 4.000 enfermos de ELA que hay en España, que estiman en 230 millones la puesta en marcha de este plan para una atención continuada y no una limosna para salvarle la cara a este Gobierno de la saunocracia, paguitas a ninis, traductores del absurdo, acogida masiva y descontrolada a menas y demás obras que priman sobre quienes han cotizado toda su vida esperando, al menos, esa misma vida y una muerte digna.

Aprendimos a convivir con la enfermedad cuando a mi querido José Isidro Nates Merodio le robó cuanto tenía menos el amor de los suyos y su cabeza fascinante. Y ahora, unos años después, esta columna va por ti y por enfermos como Antonio Luque, su mujer, Yolanda Delgado, o mi admirado Jordi Sabaté. Personas a las que les ha tocado mirar de frente a la enfermedad, hacerla visible y pelear por una atención y unas condiciones a las que muchos no pueden hacer frente.

Por ellos y por ti, mi querido Nates, es la de hoy. Te quiere, siempre, tu gata.