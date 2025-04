Quizá porque los días vienen ya preñados de luz y de agua, porque la primavera llama con sus nudillos casa por casa, Zamora se prepara ya para su Semana Santa.

Las calles se vuelven más anchas, más de todos. Los escaparates se pueblan de aceitadas ... y dulces típicos, túnicas, peinetas, libros, carteles y recuerdos. Algunos niños pasean con su primera túnica, recién hecha en una bolsa, y su primera rejilla de caperuz bajo el brazo; con su primera vara o su primera cruz de madera pintada. Quizá no lo saben, pero obedecen así a una llamada muy antigua, una voz imperceptible que habita toda la ciudad y llama a los zamoranos a juntarse en los días santos, a regresar a la tierra y resucitarla.

Los árboles despuntan en verde, las eternas obras de cada año parchean los agujeros, repasan la pintura; los jardines estrenan flor y este lunes los reposteros de las cofradías ondearán en los balcones del Ayuntamiento. Es el signo, la forma callada de gritarle al mundo que el Nazareno de San Frontis coge el jueves la Cruz y cruzará el puente románico, nuestro nuevo puente viejo, para redactar un vía crucis de agua, un camino de Pasión desde el Duero hasta la Catedral, atravesando las murallas de Zamora como traspasó Cristo las de Jerusalén.

Zamora suena distinta, huele distinta en la antesala de una semana que acelera su pulso, que renueva la urgencia del abrazo, el esperado reencuentro. Abre puertas y persianas, llena de voces y vida las casas vacías de los que tuvieron que marcharse; de invisibles recuerdos y almas los rincones que una vez pisaron los que se nos murieron, los que sembraron el camino de los pequeños cofrades que en estos días reciben sus medallas, el orgullo de pertenencia a una cofradía.

Mientras esto escribo, el sonido de unos tambores resuena por la rúa marcando el paso –salimos de izquierda, a la de tres– y todo se me revuelve y me pellizca el estómago y me tiembla el pulso y me voy con ellos, los veo, los siento, sé quiénes son, cómo se llaman. Si mi columna no se hubiese quebrado estaría con ellos, mis hermanos de paso, que trasladan ya las andas de la panera a la Catedral. Y luego, en apenas un rato, quedará nuestro Jesús de Luz y Vida, nuestro Jesús de manos abiertas, en pie sobre su mesa, esperando que esos mismos hombros guíen sus pasos hacia el cementerio el Sábado de Pasión. Qué emoción sentir ese peso, dolerse ahí debajo, rezar por los que no están, creer en un Jesús vivo que el Domingo de Resurrección subirá por la cuesta de mi casa victorioso sobre el sepulcro. Huele a incienso y vida y Zamora florece, responde a su llamada de siglos en esta espera, el milagro, la resurrección, este evangelio del pueblo en la santa calle.