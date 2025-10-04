Suscribete a
Esperanza

Zamora se atusa el pelo, abre los brazos a esta muestra de arte sacro que nos recuerda que somos barro con alma

Cristianos, el genocidio silenciado

Esperanza
A. P.
Ana Pedrero

Ana Pedrero

Bajo el epígrafe de 'Esperanza', Zamora se dispone a acoger desde octubre y hasta la próxima primavera una nueva edición de Las Edades del Hombre. Un acontecimiento cultural de primer orden que acogerá en tres sedes -la Catedral, la iglesia de San Cipriano y la ... de San Isidoro- parte del patrimonio artístico más importante de las diócesis de Castilla y León.

