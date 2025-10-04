Bajo el epígrafe de 'Esperanza', Zamora se dispone a acoger desde octubre y hasta la próxima primavera una nueva edición de Las Edades del Hombre. Un acontecimiento cultural de primer orden que acogerá en tres sedes -la Catedral, la iglesia de San Cipriano y la ... de San Isidoro- parte del patrimonio artístico más importante de las diócesis de Castilla y León.

Una exposición que nos recuerda en estos tiempos tan revueltos que es necesaria la belleza, el arte como camino interior, como reflexión y proyección de lo que el hombre es capaz de crear desde lo más humilde, madera, óleos, pigmentos, jugando a ser pequeños dioses, insuflándole el soplo de la vida, dotando de alma la materia.

Esperanza, como la flor del espino brotando de una corona de espinas, abriéndose paso entre el dolor. Arte que duele, arte que resucita a esta ciudad donde cada Jueves Santo la Esperanza pasea las calles vestida de verde, perfumándola de primavera, abriendo las ventanas de la mañana, despertándola. Esperanza que tapizan en morado las quitameriendas que ya florecen, que renacen con el otoño en las cimas de Sanabria donde hace apenas unos meses todo era fuego.

Esperanza como la que en estos días ilumina al mundo con un principio de paz en Oriente Medio, esa paz tan difícil como quebradiza, tan imposible como deseada, que ponga fin a tanta muerte, tanta sangre, tanto horror. Esperanza de que cesen las bombas, las balas, el llanto de las madres, de los niños. Esperanza de que regresen a sus casas quienes fueron secuestrados, que se sequen tantas lágrimas. Esperanza de que sea el principio del fin.

Zamora se atusa el pelo, abre los brazos a esta muestra de arte sacro que nos recuerda que somos barro con alma. Desde la esperanza, hechos para el amor, no para la guerra; para la vida, no para la sangre; para construir, no destrozar; para abrazar, no matar al de enfrente; para cantar y no guardar silencio en un mundo donde sobra demasiado ruido y faltan demasiadas cosas.

Zamora se prepara para cambiar por Esperanza a la vida que nos roban los inviernos, estos días tan cortos. Es tiempo para la belleza, edades del hombre nacido para crear, moldear la vida, su soplo. Tiempo para tender puentes de paz, caminos de Esperanza por los que transitar el mundo.