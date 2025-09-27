Ser cristiano en el mundo es no ser, ser nada, si la vida de los cristianos asesinados, masacrados diariamente por los grupos radicales islámicos en África, en Siria, a fecha de hoy no han merecido ni un gesto público, una proclama, una defensa, una condena ... del genocidio que se perpetra cada día contra miles de hombres, mujeres y niños cuya culpa única es el bautismo, abrazar una fe, creer en un Dios que preconiza el amor, que anduvo sobre la mar.

La flotilla de turismo bélico y demás compañía no incluyen la cruz en su código ético; no miran hacia África en su defensa de la vida de inocentes, en sus protestas, en sus boicots a pruebas internacionales de deporte, en las pasarelas de los festivales de cine. Asistimos a diario a un asqueroso ejercicio de doble moral, un hipócrita postureo de quienes se sienten mejores que los demás por enarbolar la bandera, la causa palestina, aunque no sepan ni dónde queda Gaza y la franja. Claro está que quien tenga corazón, entrañas, condena la muerte de inocentes en Gaza. Yo sigo condenando también los jóvenes, hombres, mujeres, bebés israelíes asesinados, mutilados, quemados vivos en hornos por las bestias de Hamás. No hay víctimas de segunda por mucho que se quiera blanquear su sanguinaria huella. Pero estas no dan votos ni rédito político. Defender a cristianos no mola.

Un asqueroso ejercicio de doble moral cuando los que intentan dar lecciones al mundo abandonando la ONU cuando va a intervenir el presidente israelí se quedan sentados tan panchos cuando habla Siria, ese régimen fundamentalista islámico sostenido, aplaudido en Europa, que diariamente quema iglesias y masacra a los cristianos –también a los musulmanes moderados– en auténticas cacerías campo a través.

Las imágenes, las cifras de la brutalidad están ahí, sólo hay que rascar un poquito en Internet, ya que la prensa también silencia, pasa por alto estas matanzas, estos genocidios. Sólo en Siria, entre 2020 y 2025, más de medio millón de asesinados y 13 millones de desplazados. Y en Sudán, Etiopía, Ucrania, Yemen; o los más de 200 católicos asesinados en Nigeria hace nada mientras dormían, esos que abrirán ya sólo sus ojos a Dios. Países donde hay más misioneros que postureo, ese silencioso testimonio de fe de estos mártires del siglo XXI de los que nadie habla.

Para estos muertos, para estos millones de mujeres, hombres y niños asesinados por su credo, por su fe, no hay justicia, una sola palabra, una sola protesta. Sólo las oraciones de quienes nos sentimos hermanos, de quienes condenamos cualquier tipo de genocidio en el mundo y no los utilizamos políticamente a la carta.

No son nadie, nada. Al menos la vida de Cristo la tasaron, le pusieron precio. Aquellas treinta monedas de plata.