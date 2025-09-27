Suscribete a
ABC Premium

Cristianos, el genocidio silenciado

Un asqueroso ejercicio de doble moral cuando los que intentan dar lecciones abandonando la ONU cuando va a intervenir el presidente israelí se quedan sentados tan panchos cuando habla Siria

Nadie

El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU
El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU ep
Ana Pedrero

Ana Pedrero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ser cristiano en el mundo es no ser, ser nada, si la vida de los cristianos asesinados, masacrados diariamente por los grupos radicales islámicos en África, en Siria, a fecha de hoy no han merecido ni un gesto público, una proclama, una defensa, una condena ... del genocidio que se perpetra cada día contra miles de hombres, mujeres y niños cuya culpa única es el bautismo, abrazar una fe, creer en un Dios que preconiza el amor, que anduvo sobre la mar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app