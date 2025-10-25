Ahora. Ahora sí que ha entrado el otoño de repente, con esta lluvia que cae incesante sobre las calles y esta luz gris; con esta tristeza de los últimos días de octubre que anticipan los Santos, las dalias y los crisantemos, y estas hojas secas ... tapizando los jardines. Este recuerdo amarillo, sutil, que hace nada era verano y ahora se desprende hacia la desnudez absoluta, esqueletos, árboles sin sombra, mis botas sin pasos.

Ahora sí ha entrado el otoño con este cambio de hora que acorta los días como si tuviera prisa el anochecer, como si la noche devorase los paseos y todo fuese oscuro antes de tiempo. Este otoño ya avanzado en el calendario que deja vacías las calles cuando sopla el frío desde la sierra; cuando la humedad cala hasta los tuétanos y da pereza vestirse, ponerse en pie, abrir puertas y ventanas y dejar que llegue este cambio de estación, esta larga agonía de noviembre, la caída de la hoja, los cementerios abiertos, las enredaderas rojas, este memento mori, este silencio a la espera de que algo suceda mientras nunca sucede nada, sólo el tiempo que pasa cumpliendo edades y ciclos. Los fríos labios del otoño.

Ahora que dan fruto los castaños y se vuelve negra y húmeda la tierra, este olor a mojado y a limpio, a líquenes y verde recrecido, a lluvia sobre la piedra. Cristales empapados lloviendo lágrimas, agua y sal del cielo a la nada, esta cadencia de nunca, estas flores del acaso.

Y cantan las campanas soledades y vigilias, cielos encapotados, salpicaduras, las primeras nieblas, como si nunca la claridad hubiese existido, como si nunca los pájaros hubiesen revoloteado lo azul, como si nunca hubiese anidado en las espadañas la cigüeña.

Ahora que se apagan las estrellas antes de tiempo y deja de danzar el sol naranja y plata sobre el Duero; ahora que es un imposible la elegancia de la garza en las aguas del verano, el cántico de la luna en la noche más corta, el sol lánguido en un horizonte que nunca se apaga, que es rescoldo, fuego, vida.

Estos empedrados que rezuman agua, el revuelo de las aves vespertinas que no saben, que no entienden que la ley de la vida pasa por apagar la primavera para que un día vuelva a brotar, a ser cierto su milagro, el perfume de las flores, su promesa.

Y voy contando, buscando las palabras primeras de este otoño tardío que se cierne como un tapiz sobre los tejados, en las ropas de lana, rebuscando en los armarios el paso de otros otoños, otros inviernos. Otros fríos, otros vientos que llamaron a nuestras noches con sus nudillos inquietos, su silbido agonizante.

Esta hora perdida en todos los relojes, esta madrugada que amanece más pronto. Ahora. Ahora sí ha llegado el otoño.