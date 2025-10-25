Suscribete a
Ahora sí ha entrado el otoño con este cambio de hora que acorta los días como si tuviera prisa el anochecer

Querido Ayala

Se llamaba Sandra

Ahora
A. P.
Ana Pedrero

Ana Pedrero

Ahora. Ahora sí que ha entrado el otoño de repente, con esta lluvia que cae incesante sobre las calles y esta luz gris; con esta tristeza de los últimos días de octubre que anticipan los Santos, las dalias y los crisantemos, y estas hojas secas ... tapizando los jardines. Este recuerdo amarillo, sutil, que hace nada era verano y ahora se desprende hacia la desnudez absoluta, esqueletos, árboles sin sombra, mis botas sin pasos.

