Ana Fernández se marca como retos mantener CCOO como primera fuerza sindical y desarrollar el Diálogo Social

La nueva secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, se marca como objetivos fundamentales, para los próximos cuatro años, la defensa de los derechos de los trabajadores «como siempre», mantener la organización como primera fuerza sindical en la Comunidad e impulsar los acuerdos del Diálogo Social. Además, reclama un cordón sanitario a la «extrema derecha» ante la proximidad de los comicios autonómicos.

Fernández ha destacado, tras ser elegida, que su organización sale «fortalecida» del 13º Congreso celebrado en Valladolid, con una «comisión ejecutiva potente y fuerte» para poder cumplir con sus proyectos, recoge Ical. La nueva líder de la organización en la Comunidad ha explicado que cuenta con un equipo que conjuga personas que continúan de la anterior dirección con gente nueva, pero también «con mucha experiencia, que proceden de distintas federaciones y distintas uniones provinciales». «Es una ejecutiva sólida, capacitada y que va a ser mi apoyo fundamental», ha resumido.

Ana Fernández ha incidido en que CCOO seguirá defendiendo, «como siempre», los derechos de la clase trabajadora de Castilla y León, y como objetivo esencial para los próximos cuatro años para la organización, se ha marcadi «seguir revalidando su primera posición como sindicato en Castilla y León». «Somos el primer sindicato en Castilla León, queremos seguir siéndolo», ha dicho, para aclarar que eso significará que representarán «a más trabajadores y trabajadoras». «Cuanto más podamos extender el sindicato, mejores condiciones de vida tendrá la gente trabajadora de Castilla León», ha sentenciado.

Asimismo, otro de sus ejes de actuación girará en torno al Diálogo Social, y ha recordado la reciente firma de cinco acuerdos que deberán desarrollarse, por lo que seguirán trabajando en las comisiones y las mesas de seguimiento. En este sentido, ha constatado que el Diálogo Social «beneficia a la clase de trabajadora y a toda la ciudadanía de Castilla y León» y ha resaltado que CCOO «juega un papel sustancial para, con propuestas, poder mejorar las políticas del Gobierno».

Fernández de los Muros también ha reclamado un cordón sanitario a la «extrema derecha» en la Comunidad para que no vuelva a entrar en el gobierno regional, porque aunque no saben lo que pasará, en la actualidad «las encuestas parece ser que son bastante claras». «Espero que no suceda, no tiene buena pinta el tema, ya veremos, pero evidentemente cordón sanitario sí, lo trabajaremos y lo pediremos si hace falta», ha apostillado.

«Comisiones Obreras lo pidió en su momento y lo va a volver a pedir, un cordón sanitario para que la extrema derecha no pueda gobernar», ha recordado, para incidir en que no es solo el «daño» que se causó a los sindicatos de clase, sino «a toda la ciudadanía de Castilla León, a las mujeres, a las personas más vulnerables, quitando todo tipo de servicios», ha dicho, para reseñar que casi «se cargaron el Serla», cuando ayuda a los trabajadores que tiene un conflicto.

Por último, ha restado importancia a ser la primera mujer en dirigir el sindicato, porque es un hecho «circunstancial», y aunque ha asumido que constituye un «hito», también ha destacado que «el sindicato elige a la persona que considera más válida». Con todo, ha indicado que es un «orgullo», aunque el hecho de ser la primera no le traslada más ni menos responsabilidad, que con la que ya asume la Secretaría, y ha remarcado que las mujeres llevan mucho tiempo en cargos en el sindicato.