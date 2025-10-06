Sólo el 37% de las entidades locales han rendido las cuentas de 2024 a falta de 25 días para acabar el plazo

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha advertido de que solo 1.742 entidades locales han rendido las cuentas de 2024, a falta de 25 días para acabar el plazo, lo que significa el 36,7 por ciento del total, unos datos que ha calificado de «no muy positivos», sin perjuicio, ha matizado, de que las mayores presentaciones «se suelen acumular en los últimos días», antes del 31 de octubre.

Al facilitar este dato, durante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, donde ha presentado los datos del ejercicio 2023 de la administración local de la Comunidad, Amilivia ha animado a los ayuntamientos y entidades locales a hacerlo dentro del plazo establecido como obligación local y ha confiado en que sirva como «estímulo».

Así, ha informado que de las 1.742 que ya lo han hecho, 735 son ayuntamientos, el 32,7 por ciento de todos los consistorios de la Comunidad; y 951, entidades locales menores, el 43,1 por ciento. A ellos se suman 54 mancomunidades, que son solo el 19,6 por ciento, y dos de las nueve diputaciones. En este punto, ha aludido al Consejo Comarcal del Bierzo, que no rinde cuentas desde el año 2018 (la cual presentó en 2024), y sobre el que, anunció, la institución que preside dará a conocer próximamente un informe específico.

Amilivia ha puesto en valor la importancia de presentar las cuentas y admitió que «se puede entender que no lo hagan un año, pero no tres ejercicios de los últimos cinco», como se han dado casos, y otros 19 que «no lo han hecho ni en los últimos diez ejercicios o en ningún caso».

