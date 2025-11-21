El alcalde de una localidad de Valladolid llama a hacer «frente común» ante la tasa de basuras

La tasa de basuras sigue generando controversia, y el alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), ha reclamado este viernes un «frente común» para el que apela especialmente a los ayuntamientos de Castilla y León ante la misma, que ha recordado «impuesta ... por el Gobierno de España a través de la Ley 7/2022».

Sarbelio Fernández se ha dirigido así a la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, para instarle a que convoque «una reunión urgente» de los alcaldes de todos los municipios mayores de 20.000 habitantes, tal y como recoge el consistorio en un comunicado. El objetivo sería tratar las consecuencias del primer año de aplicación de las nuevas ordenanzas de tasas de basuras «y aprobar medidas concretas ante la problemática que se ha generado», subraya.

De esta forma, el edil ha llamado a unirse para abordar las consecuencias de esta situación «de inseguridad jurídica» y ha subrayado «que atenta directamente contra la autonomía municipal».

«Es el momento de actuar, de ir más allá de un simple rechazo formal a la ley», ha arengado Fernández, para quejarse de la imposición de la «totalidad» del coste del servicio a los ciudadanos y del impacto económico «causado por el desbocado incremento de los costes del tratamiento de los residuos y los nuevos impuestos medioambientales, que afecta directamente al bolsillo de nuestros vecinos».