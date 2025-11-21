Suscribete a
El alcalde de una localidad de Valladolid llama a hacer «frente común» ante la tasa de basuras

Ya ha contactado con la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para pedirle una «reunión urgente» entre regidores

Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), en una imagen de archivo
Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), en una imagen de archivo Ical

C. R. M.

Valladolid

La tasa de basuras sigue generando controversia, y el alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), ha reclamado este viernes un «frente común» para el que apela especialmente a los ayuntamientos de Castilla y León ante la misma, que ha recordado «impuesta ... por el Gobierno de España a través de la Ley 7/2022».

