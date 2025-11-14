Suscribete a
Última hora
Alba de Tormes acogerá una exposición para celebrar el tricentenario de la canonización de San Juan de la Cruz

La muestra, que se podrá ver desde el 17 de diciembre, está avalada por el duque de Alba, el Carmelo Descalzo y la Universidad de Salamanca

Presentación de la exposición 'San Juan de la Cruz. Esperanza de alto vuelo'
ABC

Salamanca

La localidad salmantina de Alba de Tormes acogerá desde el próximo 17 de diciembre la exposición 'San Juan de la Cruz. Esperanza de alto vuelo' para conmemorar el tercer centenario de canonización y el primer centenario de doctorado del místico, que se podrá visitar en ... el convento al que da nombre en la villa ducal. La muestra fue este viernes presentada por el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado; el duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo; y el prior de los Carmelitas Descalzos, Miguel Ángel González.

