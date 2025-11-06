Álava reactiva su deseo de hacerse con Treviño y choca con el 'no' de Junta y Burgos

Como ese Guadiana de la política, pero más bien cerca de las aguas del Ebro, las intenciones desde el País Vasco por hacerse con Treviño vuelven a reactivarse cada cierto tiempo. Esta vez ha sido el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), el ... que ha vuelto a desempolvar esa aspiración e incluso puesto fecha para que el enclave burgalés entre se incluya en el mapa de su provincia: 2029. A poco más de tres años vista pone el objetivo, convencido de que vislumbra «un momento de oportunidad» para acabar con lo que considera un «anacronismo» e integrar al Condado en suelo alavés.

¿Y por qué esa fecha? Pues, según el responsable de la institución foral, los últimos convenios renovados con la Diputación de Burgos para la prestación de servicios en el enclave se han ampliado por cuatro años, con lo que en vencen en 2029. Hasta esa fecha, el responsable de la institución alavesa considera que existe «un plazo suficiente» para conseguir la integración «con una absoluta normalidad», según recoge en Ical de Diario de Burgos.

Claro que en la institución provincial burgalesa y en la Junta de Castilla y León no comparten la opinión del dirigente vasco, y de modificar el territorio de la Comunidad, nada de nada. «El Estatuto de Autonomía de Castilla y León es muy claro y nosotros vamos a seguir cumpliendo el Estatuto de Autonomía», ha sentenciado el portavoz del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, descartando cualquier modificación de este texto –en el que se define la extensión de la Comunidad y cómo se podría segregar un enclave– y, por tanto, que se pueda 'desgajar' Treviño.

«Es alarmante la nueva intención del nacionalismo vasco, que dice que la ventana para segregar un territorio es Pedro Sánchez», ha censurado por su parte el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez. «Eso sí que salta todas las alarmas», ha exclamado, en declaraciones recogidas por Ical. «Hemos asistido hace poco tiempo a ver cómo se privilegia al País Vasco frente a Castilla y León con respecto a la capacidad energética de su futura industria y ahora nos tememos que sea Pedro Sánchez, en este caso, ante esa necesidad de tener los votos del nacionalismo vasco –justo ayer Junts anunció que presentará enmienda a la totalidad a todos los proyectos de ley que presente el Ejecutivo central– al que se le pida que haga cualquier temeridad para saltarse», ha aseverado el también presidente del PP de Burgos.

Cruce de reproches

Unas declaraciones de Borja Suárez al día siguiente de que el diputado general de Álava se mostrase –a preguntas de los grupos en el pleno de control de las Juntas Generales sobre el Condado– muy crítico con la defensa territorial ejercida desde la Diputación de Burgos. Y en especial, apuntó sus dardos al presidente, a quien remitió una carta en septiembre para transmitirle que «ha quebrantado la buena fe». Según ha dicho el político de origen burgalés, algunas declaraciones del político mirandés –referentes a los fueros o la amplificación de este debate del enclave en ciertos momentos por parte del nacionalismo vasco– han sido «una falta de respeto a nuestro territorio y a sus instituciones».

«Si alguien defiende los fueros es este presidente» porque «están en la Constitución», ha replicado este jueves Suárez, quien ha recalcado que «lo que se ha renovado es el acuerdo marco» firmado en 2017, y «lo que ahora hay que ir suscribiendo son los distintos convenios que están amparados bajo el acuerdo marco».

El también presidente del PP de Burgos ha incidido en que «para segregar un territorio de Castilla y León en otra Comunidad está negro sobre blanco en la disposición transitoria tercera» del Estatuto de Autonomía. «Es así como se tienen que hacer las cosas», subrayó, dejando claro que «cualquier proceso que se salte» lo marcado «tendrá a Castilla y León delante».

El Estatuto de Autonomía «es muy claro» en este sentido, ha recalcado Carriedo, quien ha señalado que desde el País Vasco no se han dirigido a Castilla y León para mostrar en firme esa pretensión. La norma básica de la Comunidad fija los requisitos para la segregación de un enclave: solicitud de los ayuntamientos aprobada por dos terceras partes, informes de la provincia a la que pertenezca y de la propia comunidad, refrendo entre los habitantes del lugar y aprobación por parte de las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

En este contexto, Suárez ha lanzado una «pregunta directa» al secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato socialista a las próximas elecciones autonómicas, Carlos Martínez: «Si aquí va a estar con Castilla y León o va a estar con Pedro Sánchez y el nacionalismo vasco porque nos estamos jugando mucho». «Si está con Castilla León o está con el nacionalismo vasco a través de Pedro Sánchez», ha incidido el dirigente popular.