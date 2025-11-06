Suscribete a
Álava reactiva su deseo de hacerse con Treviño y choca con el 'no' de Junta y Burgos

«El Estatuto de Autonomía es muy claro», responde Carriedo, quien descarta la segregación del enclave, que desde el País Vasco fijan en 2029

La Diputación responde con «firmeza» a Álava: «Treviño forma parte de Burgos»

Treviño, en una imagen de archivo
Treviño, en una imagen de archivo Ical
Isabel Jimeno

Valladolid

Como ese Guadiana de la política, pero más bien cerca de las aguas del Ebro, las intenciones desde el País Vasco por hacerse con Treviño vuelven a reactivarse cada cierto tiempo. Esta vez ha sido el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), el ... que ha vuelto a desempolvar esa aspiración e incluso puesto fecha para que el enclave burgalés entre se incluya en el mapa de su provincia: 2029. A poco más de tres años vista pone el objetivo, convencido de que vislumbra «un momento de oportunidad» para acabar con lo que considera un «anacronismo» e integrar al Condado en suelo alavés.

