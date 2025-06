Los ajustes de cuentas con Cerdán

«A veces, todo es exactamente lo que parece. Y no hay más que una solución. Primero el país, luego el partido y, por último, uno mismo». El texto está en el perfil en X del que fuera secretario general del PSOE de Castilla ... y León, hoy senador autonómico, Luis Tudanca. Lo subió cuando aún no se había producido la dimisión –forzada– del número tres del partido y diputado nacional, Santos Cerdán, una renuncia a sus cargos orgánicos e institucionales que, por cierto, no se hará efectiva hasta hoy. El senador socialista habla en ese mismo post de «pena», pero es fácil imaginar un atisbo de sonrisa en su cara ante la caída de quien le cambió dos listas electorales –en Ávila y Valladolid–, y, sobre todo, le anuló el congreso autonómico al que, en principio, el político burgalés tenía pensado presentarse para la reelección. No es el único dirigente socialista de Castilla y León que siente cómo el informe de la UCO que relaciona a Cerdán con el cobro de comisiones por obra pública sirve para resarcirles como víctimas que se sintieron del secretario de Organización del partido.

Corría el mes de octubre del pasado año cuando el ex líder del PSOE en Castilla y León habló de maniobras «tóxicas» y apuntó directamente a Cerdán y su entorno por realizar «filtraciones» e, incluso, «utilizar la fachosfera para hacer ataques familiares y personales» contra él e intentar desestabilizar el partido en la Comunidad. Fue su respuesta a la decisión de la dirección nacional, a través de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE, de anular la cita congresual, prevista para el 25 y 26 de enero, con un calendario que colocaba las primarias a la secretaria autonómica del 8 al 15 de octubre para presentar candidaturas. Un plazo muy precipitado como para poder armar una alternativa a Luis Tudanca, algo por lo que no estaban dispuestos a pasar en Ferraz una vez que la dirección nacional había decidido su retirada. La imposición de Arribas Sin embargo, el 'mal rollo' de Cerdán con la federación castellano y leonesa ya venía de atrás, concretamente de las elecciones generales de 2023 cuando las listas acordadas por las organizaciones de Ávila y Valladolid fueron alteradas por la Federal para incorporar a dos candidatos: al vallisoletano Javier Izquierdo, al Senado, y al abulense Manuel Arribas, al Congreso. Tudanca se opuso a la decisión, pero la acató. En el caso de Ávila, la revuelta fue mayor hasta el punto de que los candidatos iniciales renunciaron después de que Yolanda Vázquez, número uno al Congreso, fuese sustituida por Manuel Arribas, al que se situó en las cenas de 'Tito Berni'. Tras el terremoto inicial, la política siguió su curso y Arribas revalidó su cargo como diputado nacional y se colocó junto a Santos Cerdán, como también lo hizo otro diputado y secretario provincial, en este caso por León, Javier Alfonso Cendón quien, por cierto, fue otro de los socialistas que impulsó el relevo de Tudanca en el PSCL. De esta forma, la caída del número tres del partido, con todos sus efectos colaterales, tiene más de una lectura para el burgalés. También para quienes con él abandonaron sus responsabilidades en la Ejecutiva autonómica y, sobre todo, vieron como Cerdán echaba por tierra el proceso congresual. Ana Sánchez, hoy todavía vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León tras una estrategia mal calculada de la nueva dirección autonómica del partido, ha demostrado a través de sus redes sociales que cree en la 'justicia divina', aunque ha preferido compartir mensajes e insinuar que su falta de confianza en Cerdán estaba más que justificada, a pronunciarse abiertamente. Bastante más claro y elocuente ha sido el alcalde de León, José Antonio Diez, enemigo declarado de Cendón, con quien la semana pasada ya protagonizó un encontronazo dialéctico. También con Koldo tuvo un sonado enfrentamiento cuando acompañaba al entonces ministro Ábalos durante un viaje oficial a la capital leonesa . «He escuchado algunas voces en el partido que hablan de que 'oh, qué sorpresa', pero será que andan muy despistados», dijo al referirse al informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Y añadió: «He tenido un trato de no más de quince minutos» con Koldo, Ábalos o Cerdán y fue «suficiente para saber con quién estaba hablando». Por ello, añadió, lo ocurrido es de «extrema gravedad y hace un daño muy importante para el sistema democrático», por lo que exigió que se den explicaciones tanto a los ciudadanos en general como a los militantes. Noticia Relacionada Alicia Gallego, nueva líder de UPL, ofrece trabajo «serio» frente a quienes hacen «política de salsa rosa y corrupción» ABC La leonesista anuncia continuidad en la labor realizada por su antecesor Luis Mariano Santos En su respuesta al alcalde, Cendón tampoco se anduvo con medias tintas: «Desde hace muchísimo tiempo las declaraciones de José Antonio Diez coinciden con exactitud con lo que dice el PP». Mostró, además, su «profundo shock» ante unas conversaciones «totalmente indecentes» recogidas en dicho informe. Tres actores, Cerdán, Cendón y Diez, que, no obstante, no es la primera vez que son protagonistas de la polémica. Ya lo fueron en las primarias de la capital leonesa en 2022, la agrupación más numerosa de la provincia en afiliados. Como recordó el alcalde leonés el viernes, «Cerdán las manipuló para derrocarme» ya que, a su juicio, «admitió más de 200 afiliaciones irregulares». La operación no salió como quería el aparato del partido y Diez siguió al frente de la agrupación. Y en este escenario convulso, el secretario general del PSCL, Carlos Martínez, mantiene el tipo y el tono oficial del partido cuya actuación defiende como «ejemplar», mientras reconoce que lo sucedido «hace mucho daño a la credibilidad».

